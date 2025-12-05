La fintech SoFi chute après la fixation du prix de son offre d'actions de 1,5 milliard de dollars

5 décembre -

** Les actions du prêteur fintech SoFi Technologies SOFI.O ont baissé de 7,4 % en pré-marché à 27,42 $ après la fixation durant la nuit du prix de son offre secondaire de 1,5 milliard de dollars

** SOFI, basée à San Francisco, a déclaré jeudi en fin de journée () avoir vendu environ 54,5 millions d'actions à 27,50 $, soit une décote de 7,1 % par rapport à la dernière vente

** SOFI a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris l'amélioration de la position de capital, le financement de la croissance et des opportunités commerciales, selon le communiqué ** Goldman Sachs, BofA, Citigroup, Deutsche Bank et Mizuho sont les souscripteurs

** La société a environ 1,2 milliard d'actions en circulation ** SOFI a levé des fonds pour la dernière fois en juillet après une offre d'actions de 1,5 milliard de dollars au prix de 20,85 $

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de SOFI ont augmenté de 92% depuis le début de l'année ** Sur 23 analystes couvrant SOFI, la répartition des recommandations est la suivante: 7 "achat fort" ou "achat", 12 "maintien" et 4 "vente" ou "vente forte"; PT médian de 27,25 $, selon les données de LSEG