La fintech SoFi chute après la fixation du prix de son offre d'actions de 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre -

** Les actions du prêteur fintech SoFi Technologies SOFI.O ont baissé de 7,4 % en pré-marché à 27,42 $ après la fixation durant la nuit du prix de son offre secondaire de 1,5 milliard de dollars

** SOFI, basée à San Francisco, a déclaré jeudi en fin de journée () avoir vendu environ 54,5 millions d'actions à 27,50 $, soit une décote de 7,1 % par rapport à la dernière vente

** SOFI a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris l'amélioration de la position de capital, le financement de la croissance et des opportunités commerciales, selon le communiqué ** Goldman Sachs, BofA, Citigroup, Deutsche Bank et Mizuho sont les souscripteurs

** La société a environ 1,2 milliard d'actions en circulation ** SOFI a levé des fonds pour la dernière fois en juillet après une offre d'actions de 1,5 milliard de dollars au prix de 20,85 $

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de SOFI ont augmenté de 92% depuis le début de l'année ** Sur 23 analystes couvrant SOFI, la répartition des recommandations est la suivante: 7 "achat fort" ou "achat", 12 "maintien" et 4 "vente" ou "vente forte"; PT médian de 27,25 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
837,580 USD NYSE +0,11%
SOFI TECH
29,6000 USD NASDAQ +1,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/12/2025 à 12:57:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

