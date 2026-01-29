 Aller au contenu principal
La fintech Shares négocie le rachat de Treezor auprès de Société Générale
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 10:41

La fintech française Shares a annoncé jeudi avoir engagé des négociations exclusives avec Société Générale SOGN.PA pour l'acquisition de sa filiale Treezor, spécialisée dans les services de paiement.

L'opération, dont les détails financiers n'ont pas été dévoilés, est soumise à la signature des accords définitifs, aux procédures sociales applicables et à l'obtention des autorisations réglementaires préalables, a indiqué Shares dans un communiqué.

"Notre objectif est de bâtir un groupe solide et pérenne, capable de proposer une gamme complète de solutions financières et de jouer un rôle structurant dans l’évolution de la finance digitale européenne", a déclaré Benjamin Chemla, dirigeant et cofondateur de Shares, cité dans le communiqué.

Treezor est détenu par Société Générale depuis 2019.

(Rédigé par Blandine Hénault)

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
71,660 EUR Euronext Paris +0,36%
