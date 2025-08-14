 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La fintech Klarna annonce une croissance de 20 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La fintech suédoise Klarna, qui a mis en pause en avril ses projets d'introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre avait augmenté de 20 % sur une base comparable par rapport à l'année précédente, et que son bénéfice ajusté légèrement avait légèrement augmenté.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

