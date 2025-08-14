La fintech Klarna annonce une croissance de 20 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente

La fintech suédoise Klarna, qui a mis en pause en avril ses projets d'introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre avait augmenté de 20 % sur une base comparable par rapport à l'année précédente, et que son bénéfice ajusté légèrement avait légèrement augmenté.