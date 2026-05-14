 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La fintech Klarna affiche un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions ; son action bondit
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 14:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de Klarna au premier trimestre dépassent les prévisions grâce à la croissance aux États-Unis

* Les prévisions de chiffre d'affaires et de GMV pour le deuxième trimestre sont en deçà des attentes des analystes

* Le directeur général de Klarna met l'accent sur la rentabilité après les retours reçus

* Klarna passe d'une perte de 90 millions de dollars à un bénéfice de 17 millions de dollars au premier trimestre

(Reformulation du paragraphe 1 concernant les actions, ajout d'informations contextuelles et de détails sur les résultats au paragraphe 2) par Supantha Mukherjee

Klarna KLAR.N , le fournisseur suédois de services « achetez maintenant, payez plus tard » et banque en ligne, a publié jeudi un bénéfice d'exploitation et un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieurs aux attentes des analystes,ce qui a fait grimper son action de plus de 12 % lors des échanges avant l'ouverture des marchés américains.

Les prestataires de services BNPL tels que Klarna bénéficient d'une demande croissante pour leurs prêts à court terme, qui permettent aux consommateurs de régler leurs achats en plusieurs versements. Le nombre de consommateurs actifs de l'entreprise a bondi de 21 % pour atteindre 119 millions au cours du trimestre.

Klarna s'est concentrée sur le bénéfice plutôt que sur la croissance au cours du trimestre, après avoir donné la priorité à la croissance au détriment du résultat net au quatrième trimestre, une approche qui lui a fait perdre un quart de sa valeur boursière.

« Il nous est apparu clairement qu'il était important pour tous les actionnaires de soutenir la croissance, mais qu'ils souhaitaient également voir les résultats financiers progresser de manière satisfaisante », a déclaré à Reuters Sebastian Siemiatkowski, directeur général de Klarna.

Mais alors que son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 44 % pour atteindre 1 milliard de dollars, dépassant les estimations de 945 millions de dollars, les prévisions de Klarna pour le trimestre en cours, comprises entre 960 millions et 1 milliard de dollars, étaient inférieures aux attentes de 1.07 milliard de dollars selon un sondage LSEG auprès d'analystes.

Klarna a indiqué que son résultat d'exploitation trimestriel s'élevait à 17 millions de dollars, contre une perte de 90 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, dépassant les prévisions de 9 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation ajusté est passé de 3 millions de dollars il y a un an à 68 millions de dollars, a-t-elle précisé.

Son volume brut de marchandises (GMV), un indicateur permettant de mesurer les ventes, a augmenté de 33 % pour atteindre 33.7 milliards de dollars au cours du trimestre. Au deuxième trimestre, Klarna prévoit un GMV compris entre 35.5 milliards et 36.5 milliards de dollars, contre des prévisions de 38.1 milliards de dollars.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York
    Wall Street ouvre en hausse, Nvidia grimpe à un niveau record
    information fournie par Reuters 14.05.2026 16:03 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse ‌jeudi, les investisseurs analysant une série de données économiques qui constituent un signe supplémentaire d'inflation, tandis que Nvidia atteint un record ​et que les investisseurs suivent de près le sommet sino-américain ... Lire la suite

  • L'illustration montre un billet de banque en dollars américains et des cartes Visa et Mastercard
    USA-Les ventes au détail à nouveau en hausse en avril, la guerre en Iran en cause
    information fournie par Reuters 14.05.2026 16:03 

    Les ventes au ‌détail aux Etats-Unis ont progressé en avril conformément ​aux prévisions, une hausse en partie due à l'effet de l'inflation provoquée par le conflit au ​Moyen-Orient, montrent les données publiées jeudi par le département du ​Commerce. Elles ont ... Lire la suite

  • Joëlle Pineau, alors vice-présidente de la recherche en IA chez Meta, le 7 février 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Face à la Silicon Valley, le Canadien Cohere mise sur une révolution tranquille de l'IA
    information fournie par AFP 14.05.2026 15:55 

    Dans un secteur qui carbure aux prophéties et aux coups d'éclat, le Canadien Cohere revendique son contrepied à la Silicon Valley: pas de spéculations sur une IA toute-puissante ni de querelles publiques. Avec une question: est-ce que ça rapporte ? "Cohere est ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street confiante au sujet du sommet Xi-Trump
    information fournie par AFP 14.05.2026 15:42 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, s'attendant à des avancées pour les entreprises américaines et le commerce mondial grâce à la rencontre à Pékin entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 066,41 +0,73%
INNATE PHARMA
1,63 +32,74%
NANOBIOTIX
46,92 +6,39%
HAFFNER ENERGY
0,1412 -15,75%
SOITEC
152,4 -2,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank