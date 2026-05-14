La fintech Klarna affiche un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions ; son action bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de Klarna au premier trimestre dépassent les prévisions grâce à la croissance aux États-Unis

* Les prévisions de chiffre d'affaires et de GMV pour le deuxième trimestre sont en deçà des attentes des analystes

* Le directeur général de Klarna met l'accent sur la rentabilité après les retours reçus

* Klarna passe d'une perte de 90 millions de dollars à un bénéfice de 17 millions de dollars au premier trimestre

(Reformulation du paragraphe 1 concernant les actions, ajout d'informations contextuelles et de détails sur les résultats au paragraphe 2) par Supantha Mukherjee

Klarna KLAR.N , le fournisseur suédois de services « achetez maintenant, payez plus tard » et banque en ligne, a publié jeudi un bénéfice d'exploitation et un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieurs aux attentes des analystes,ce qui a fait grimper son action de plus de 12 % lors des échanges avant l'ouverture des marchés américains.

Les prestataires de services BNPL tels que Klarna bénéficient d'une demande croissante pour leurs prêts à court terme, qui permettent aux consommateurs de régler leurs achats en plusieurs versements. Le nombre de consommateurs actifs de l'entreprise a bondi de 21 % pour atteindre 119 millions au cours du trimestre.

Klarna s'est concentrée sur le bénéfice plutôt que sur la croissance au cours du trimestre, après avoir donné la priorité à la croissance au détriment du résultat net au quatrième trimestre, une approche qui lui a fait perdre un quart de sa valeur boursière.

« Il nous est apparu clairement qu'il était important pour tous les actionnaires de soutenir la croissance, mais qu'ils souhaitaient également voir les résultats financiers progresser de manière satisfaisante », a déclaré à Reuters Sebastian Siemiatkowski, directeur général de Klarna.

Mais alors que son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 44 % pour atteindre 1 milliard de dollars, dépassant les estimations de 945 millions de dollars, les prévisions de Klarna pour le trimestre en cours, comprises entre 960 millions et 1 milliard de dollars, étaient inférieures aux attentes de 1.07 milliard de dollars selon un sondage LSEG auprès d'analystes.

Klarna a indiqué que son résultat d'exploitation trimestriel s'élevait à 17 millions de dollars, contre une perte de 90 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, dépassant les prévisions de 9 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation ajusté est passé de 3 millions de dollars il y a un an à 68 millions de dollars, a-t-elle précisé.

Son volume brut de marchandises (GMV), un indicateur permettant de mesurer les ventes, a augmenté de 33 % pour atteindre 33.7 milliards de dollars au cours du trimestre. Au deuxième trimestre, Klarna prévoit un GMV compris entre 35.5 milliards et 36.5 milliards de dollars, contre des prévisions de 38.1 milliards de dollars.