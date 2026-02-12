La fintech Clear Street réduit de 65 % la taille de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la prudence s'empare des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 8) par Arasu Kannagi Basil et Prakhar Srivastava

Le courtier Clear Street a réduit jeudi de 65% l'objectif de son introduction en bourse aux Etats-Unis, ce qui a entraîné une forte décote de son évaluation initiale, soulignant l'approche prudente des investisseurs à l'égard des nouvelles introductions en bourse.

La société new-yorkaise vise désormais à lever jusqu'à 364 millions de dollars en vendant 13 millions d'actions entre 26 et 28 dollars chacune, alors qu'elle prévoyait de lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars en offrant 23,8 millions d'actions entre 40 et 44 dollars.

En haut de la nouvelle fourchette, Clear Street serait valorisée à environ 7,2 milliards de dollars, alors que l'objectif précédent était de 11,8 milliards de dollars.

Cette révision intervient alors que l'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a montré des signes de reprise cette année, les investisseurs gardant un œil attentif sur les valorisations et faisant pression pour des prix plus réalistes, en particulier pour les opérations qui arrivent initialement sur le marché avec des attentes plus élevées.

La volatilité récente des marchés a également poussé les émetteurs potentiels à adopter des conditions plus prudentes lorsqu'ils se préparent à faire appel aux marchés publics, ce qui a contribué à des recalibrages de dernière minute de la taille et du prix des opérations. La révision de Clear Street suit des mouvements similaires ailleurs, avec la fintech brésilienne Agibank AGBK.N qui a réduit son offre juste un jour avant ses débuts, suite à la faiblesse des transactions de son rival PicPay PICS.O . Séparément, Liftoff Mobile a reporté sa cotation américaine prévue dans le cadre d'un effondrement du secteur des logiciels au début du mois. "Le récent effondrement des valeurs financières induit par l'IA a probablement atténué le sentiment des investisseurs, mais la forte baisse des marchés des crypto-monnaies a également eu un impact, Clear Street ayant servi de preneur ferme pour de multiples levées de capitaux de crypto-monnaies, en particulier les dernières offres de Strategy", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche à l'IPOX.

Il a ajouté que l'exposition de la société aux crypto-monnaies peut avoir rendu les investisseurs moins disposés à payer l'évaluation initiale sans preuve plus claire que la croissance pourrait se maintenir si l'activité d'émission ralentit.

Fondée en 2018, Clear Street a démarré en tant que plateforme de courtage de premier ordre et s'est depuis étendue à d'autres activités, y compris la banque d'investissement.

L'investisseur principal BlackRock BLK.N a manifesté son intérêt pour acheter jusqu'à 200 millions de dollars d'actions, selon le prospectus.

Le prix de l'offre devrait être fixé plus tard dans la journée de jeudi.