La fintech Chime voit son chiffre d'affaires pour 2026 dépasser ses estimations grâce à une forte demande, les actions grimpent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologie financière Chime CHYM.O a prévu un chiffre d'affaires pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, aidée par une forte demande pour ses produits bancaires numériques et la résistance des dépenses de consommation.

L'arrivée de nouvelles entreprises de technologie financière offrant des services numériques, des plateformes faciles à utiliser et des frais moins élevés a remodelé le secteur bancaire, intensifiant la concurrence pour les prêteurs traditionnels.

Les actions de Chime ont fait un bond de 9 % dans les échanges prolongés après la publication des résultats, la société ayant déclaré qu'elle prévoyait d'atteindre la rentabilité selon les GAAP en 2026.

Les fintechs, dont Chime, ont grignoté la part de marché des poids lourds de Wall Street en ciblant des clients plus jeunes et moins bien desservis, ce qui a entraîné une forte adoption et des flux de paiements à travers leurs plateformes.

Chime prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,63 et 2,67 milliards de dollars. Les analystes avaient estimé en moyenne 2,61 milliards de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

"Nous sommes dans le domaine de l'acquisition de relations de comptes primaires. Celles-ci existent dans les banques historiques, Chase, BofA et Wells, et c'est donc notre principale concurrence", a déclaré Matt Newcomb, directeur financier de Chime, lors d'une interview accordée à Reuters.

"Nous continuons d'accroître notre avance sur les banques traditionnelles en tant qu'établissement bancaire le plus gratifiant pour l'Amérique traditionnelle"

Chime prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 627 et 637 millions de dollars, ce qui est supérieur aux attentes de Wall Street qui tablait sur 624,8 millions de dollars. M. Newcomb a déclaré que la société avait "un élan considérable" du côté des produits.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 25 % pour atteindre 596 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, par rapport à l'année précédente.

Les résultats reflètent la bonne tenue des dépenses de consommation aux États-Unis, les Américains continuant à dépenser pour les biens de première nécessité, ce qui soutient le secteur des paiements et compense les réductions des achats discrétionnaires.

Le volume des achats, y compris l'OIT, a augmenté de 16 % d'une année sur l'autre pour atteindre 35,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, tandis que le nombre de membres actifs a augmenté de 19 % pour atteindre 9,5 millions.

"Nous observons des tendances très cohérentes chez les consommateurs, et ce, quel que soit le niveau de revenu", a déclaré M. Newcomb.

Le modèle bancaire de la société s'adresse aux Américains ayant des antécédents de crédit limités et qui utilisent davantage les cartes de débit que les cartes de crédit et les prêts.