La fintech brésilienne PicPay révèle une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque numérique brésilienne PicPay a révélé lundi une augmentation de son chiffre d'affaires sur neuf mois dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'elle renouvelle ses efforts pour coter ses actions à New York.

La société basée à Sao Paulo, au Brésil, a déclaré un bénéfice de 313,8 millions de reais (58,05 millions de dollars) pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, contre 172 millions de reais un an plus tôt. Son chiffre d'affaires total et ses revenus financiers se sont élevés à 7,26 milliards de reais pour la période, contre 3,78 milliards de reais il y a un an.

PicPay, contrôlée par la société holding J&F, qui possède également l'entreprise de boucherie JBS, tente une deuxième fois de s'introduire en bourse aux États-Unis après avoir abandonné ses projets d'introduction en bourse en 2021 en raison de la faiblesse des conditions du marché.

Le marché américain des introductions en bourse a repris de l'élan en 2025 après près de trois ans d'activité atone, mais les espoirs d'un rebond plus important ont été tempérés par la volatilité due aux tarifs douaniers, une fermeture prolongée du gouvernement et un effondrement en fin d'année des actions liées à l'intelligence artificielle.

Les analystes s'attendent à ce que le marché des introductions en bourse reprenne sa reprise tant attendue en 2026, avec davantage d'entreprises crypto et fintech signalant des plans d'introduction en bourse, notamment la néobanque britannique Revolut, la bourse crypto Kraken et l'application de paiement japonaise PayPay.

PicPay prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "PICS".

Fondée en 2012, la société exploite une plateforme fintech qui aide les particuliers et les petites entreprises à payer, épargner, emprunter et gérer leur argent. Elle permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des fonds via des appareils mobiles, en utilisant des outils tels que Pix et les codes QR.

PicPay a l'intention d'utiliser le produit net de l'introduction en bourse pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le fonds de roulement, les dépenses d'exploitation, le respect des exigences réglementaires en matière de capital et les dépenses en capital.

Citigroup, BofA Securities et RBC Capital Markets sont les coordinateurs mondiaux de l'offre.

(1 $ = 5,4057 reais)