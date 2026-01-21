La fintech Airwallex achète la société sud-coréenne Paynuri pour se développer en Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les licences permettent des opérations directes en Corée du Sud

*

Lancement de comptes commerciaux mondiaux et d'opérations d'acquisition de paiements en Corée en 2026

*

L'expansion étend sa présence sous licence en Asie-Pacifique

(Mise à jour pour inclure les investisseurs dans le dernier tour de financement, au paragraphe 14) par Yantoultra Ngui

Airwallex a acquis la société sud-coréenne Paynuri Co Ltd, en obtenant des licences de paiement locales et un enregistrement d'activité de change qui lui permettra d'opérer directement dans le pays, alors que la fintech fondée en Australie s'étend en Asie.

L'accord fait suite à un tour de table de décembre qui a valorisé Airwallex à 8 milliards de dollars.

Airwallex a déclaré mercredi que l'acquisition lui donnait les licences de Paynuri pour les passerelles de paiement et les instruments de paiement électronique prépayés, ainsi qu'un enregistrement d'activité de change. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

"Cette étape nous permet d'opérer directement en Corée du Sud sans dépendre d'intermédiaires tiers", a déclaré Lucy Liu, cofondatrice et présidente d'Airwallex, à Reuters.

Airwallex prévoit de lancer ses comptes commerciaux mondiaux et ses opérations d'acquisition de paiements en Corée du Sud en 2026, suivis plus tard dans l'année par des produits incluant ses outils de gestion des dépenses.

L'objectif est de constituer une équipe d'environ 20 personnes dans le pays d'ici la fin de l'année 2026, en recrutant dans les domaines de la vente, de la conformité, de la gestion des clients et de l'assistance produit.

"Cette acquisition marque une étape décisive pour Airwallex, qui étend la portée mondiale de sa plateforme financière", a déclaré Arnold Chan, directeur général d'Airwallex pour l'Asie-Pacifique.

Il a ajouté que les secteurs du commerce électronique, de la création et du divertissement, en plein essor en Corée du Sud, offraient des opportunités aux entreprises coréennes à l'étranger.

UNE VALORISATION DE 8 MILLIARDS DE DOLLARS

L'acquisition fait suite au tour de table d'Airwallex en décembre, qui a valorisé la société à 8 milliards de dollars, soit environ 30 % de plus que lors de son précédent tour de table , a indiqué l'entreprise.

Interrogée sur les plans de cotation, Liu a déclaré que la priorité de l'entreprise était de renforcer son réseau mondial et de développer ses solutions basées sur l'IA.

"Nous continuons à évaluer toutes les options pour notre future stratégie de capital, car nous nous concentrons sur la réalisation de nos objectifs de performance et sur la création de produits dans les 26 bureaux et les plus de 200 000 entreprises que nous servons dans le monde entier", a-t-elle ajouté.

Airwallex a déclaré avoir atteint un chiffre d'affaires annualisé de 1,2 milliard de dollars et un volume de transactions annualisé de 266 milliards de dollars en décembre.

La société a ses sièges sociaux à San Francisco et à Singapour et est soutenue par des investisseurs tels que Tencent

0700.HK , DST Global et Hillhouse, selon son site web.

Le dernier tour de table a également attiré de nouveaux investisseurs: Addition, T. Rowe Price Inc TROW.O , Activant, Lingotto, Robinhood Ventures et TIAA Ventures.