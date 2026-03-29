La Finlande signale que des drones, probablement ukrainiens, ont violé son espace aérien

par Anne Kauranen

La Finlande a signalé dimanche une violation présumée de son espace aérien par des drones dans le sud-est du pays, dont le Premier ministre a déclaré qu'elle était probablement liée aux attaques ukrainiennes contre la Russie.

Les pays voisins, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont pour leur part déclaré la semaine passée que plusieurs drones ukrainiens s'étaient écrasés sur leur territoire après s'être égarés lors d'attaques contre des installations russes d'exportation de pétrole situées sur la côte de la mer Baltique.

L'Ukraine a intensifié ses assauts contre les raffineries de pétrole et les voies d'exportation russes ces dernières semaines afin d'affaiblir l'économie de guerre de Moscou, alors que les pourparlers de paix, menés sous l'égide de Washington, sont au point mort.

Dimanche matin, plusieurs petits objets volant lentement à basse altitude ont été détectés au-dessus d'une zone maritime et dans le sud-est de la Finlande, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a déclaré que ces drones égarés semblaient être liés aux attaques ukrainiennes contre des cibles russes situées à proximité de la Finlande.

"La Russie dispose de capacités de brouillage électronique extrêmement puissantes, cela pourrait expliquer pourquoi ces drones dérivent dans l'espace aérien finlandais, ce qui constitue un problème très grave", a-t-il dit à la chaîne publique finlandaise Yle.

La Finlande a envoyé des avions de chasse pour identifier les objets volants qui s'approchaient de ses eaux territoriales et l'un d'entre eux s'est révélé être un drone ukrainien AN196, a indiqué l'armée de l'air.

"Le pilote n'a pas ouvert le feu afin d'éviter des dommages collatéraux", a-t-elle ajouté dans un communiqué, précisant que le drone s'était écrasé au nord de la ville de Kouvola, dans le sud-est de la Finlande. Un autre drone s'est écrasé dans la même région, a également indiqué l'armée.

L'Ukraine a frappé ce mois-ci les trois principaux ports pétroliers de l'ouest de la Russie : Novorossiïsk, sur la mer Noire, ainsi que Primorsk et Oust-Louga, sur la mer Baltique, à proximité de la Finlande.

(Reportage Anne Kauranen à Helsinki et Terje Solsvik à Oslo, version française Benjamin Mallet)