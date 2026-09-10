La Finlande risque de connaître des difficultés d'approvisionnement en électricité suite à l'accord conclu avec Google sur l'IA, met en garde l'opposition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un climat frais et des tarifs d'électricité bas attirent les centres de données en Finlande

* Le pays a besoin d’un dispositif national d’autorisation pour les centres de données, estime le Parti du Centre

* Google a annoncé mercredi son plus gros investissement européen

par Essi Lehto

La Finlande devrait mettre en place un système national d’autorisation pour les centres de données afin de prévenir le risque de pénuries d’électricité et de flambée des prix de l’énergie, ont déclaré jeudi les partis d’opposition à la suite de l’annonce par Google d’un nouvel investissement de grande envergure dans le pays.

La région nordique attire depuis des années les centres de données grâce à un climat frais, une électricité abondante et à faible empreinte carbone, ainsi que des réseaux électriques fiables, mais les développeurs d’IA font désormais l’objet d’une surveillance accrue de la part des consommateurs et des responsables politiques.

Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , a annoncé mercredi qu’elle allait consacrer au moins 13 milliards d’euros (soit 15,1 milliards de dollars) à des infrastructures d’IA en Finlande au cours des deux prochaines années, ce qui représente son plus gros investissement européen, incluant un accord pour la fourniture d’énergie nucléaire.

Si les centres de données sont les bienvenus en Finlande, le pays doit s’assurer qu’il dispose de suffisamment d’électricité et de capacités de transport pour les alimenter, a déclaré à Reuters le chef du Parti du Centre, Antti Kaikkonen.

“Un système national d’autorisation pour les nouveaux investissements dans les centres de données serait nécessaire. Pour l’instant, personne ne se préoccupe vraiment de la situation dans son ensemble”, a déclaré M. Kaikkonen, dont le parti est le deuxième groupe d’opposition en Finlande.

Le Parti social-démocrate, en tête dans les sondages à l’approche des élections prévues en avril, a déclaré que, bien qu’il se félicite des investissements dans les centres de données, il reste préoccupé par leurs implications en matière de demande d’électricité.

“Il est particulièrement important que la disponibilité de l’électricité soit également examinée sous l’angle plus large de la sécurité intérieure, afin que la population dispose de suffisamment d’énergie et que son prix reste abordable”, a déclaré la députée social-démocrate Niina Malm.

L'accord conclu par Google comprend un contrat d'achat de 22 ans portant sur jusqu'à 50 % de la production d'énergie de la centrale nucléaire finlandaise de Loviisa, ce qui contribuera à prolonger la durée de vie prévue de la centrale jusqu'en 2050, alors que sa fermeture était initialement prévue en 2030.

L'entreprise étudierait également le développement de nouvelles sources d'énergie nucléaire et renouvelable en Finlande, en collaboration avec le groupe d'énergie Fortum

FORTUM.HE , ont indiqué les deux entités.

Le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, a déclaré que l’accord avec Google stimulerait l’économie du pays et que les prix de l’électricité resteraient sous contrôle.

Le gouvernement n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(1 dollar = 0,8604 euro)