La Financière de l’Échiquier : Loïc Villebrun nommé directeur clientèle institutionnelle

En 2012, il rejoint Franklin Templeton Investments en tant que responsable du développement Institutionnels France et Monaco. Il devient en 2016 directeur institutionnels de Muzinich avant d'intégrer Carmignac Gestion en 2023 comme responsable relation banques et institutionnels.

Loïc Villebrun débute sa carrière en 2005 chez Tocqueville Finance en qualité d'analyste financier buy-side, puis comme responsable du développement grands comptes et institutionnels.

