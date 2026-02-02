La fin d'un feuilleton et beaucoup de questions
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 12:16
Après des mois à spéculer sur l'identité du prochain président de la Fed et des semaines à entendre Donald Trump dire qu'il a quelqu'un en tête et promettre une annonce imminente, nous avons enfin une réponse. Le président a choisi l'ancien gouverneur Kevin Warsh (2006-2011) pour succéder à Jerome Powell.
C'est donc une inconnue majeure qui se lève. Mais en réalité cette annonce pose beaucoup plus de questions qu'elle n'amène de réponse.
Warsh est-il une colombe ou un faucon ?
Son passage à la Fed entre 2006 et 2011 et ses positions passées l'ont classé dans la catégorie des faucons. Plus récemment, il s'est rangé derrière les appels de Donald Trump à baisser davantage les taux. Une position jugée opportuniste par certains (parce que c'était un prérequis pour séduire le président). Dans ses discours, Kevin Warsh met en avant un boom de la productivité (grâce à l'IA) qui permet une croissance non-inflationniste. Il estime donc que des taux plus bas et une baisse de l'inflation peuvent coexister.
Est-ce un bon choix de la part de Trump ?
C'est d'abord un choix quelque peu contraint. Compte tenu de l'opposition des sénateurs et de la méfiance des marchés, il était devenu impossible pour lui de nommer un proche comme Kevin Hassett, qui a longtemps fait figure de favoris. Ensuite, c'est indiscutablement quelqu'un de compétent pour le poste, compte tenu de sa carrière d'économiste et de son passage à la Fed. Le Wall Street Journal parle même de "la meilleure nomination du second mandat du président Trump". Dans cet éditorial, le Journal met d'ailleurs en avant un élément intéressant : un banquier central considéré comme hawkish peut plus facilement maintenir des taux bas (s'il est crédible sur l'inflation, les anticipations d'inflation restent ancrées et les taux ne remontent pas) qu'une colombe ou un fidèle du président.
Qu'en pense le marché ?
Le marché ne sait pas trop quoi faire de cette nomination. Les réactions sur les taux et les actions ont été plutôt neutres vendredi. Le seul mouvement clair était sur les métaux avec la correction/crash sur l'or, l'argent et le platine. On ne peut pas toutefois pas tout mettre sur le dos de Kevin Warsh. Il y a eu une forme de krach à la hausse au mois de janvier, une correction était donc inévitable. Mais il semble que la nomination de Warsh ait été un catalyseur. Car le rallye sur les précieux, qui a connu une accélération l'année dernière, s'est en partie construit sur les craintes liées à l'indépendance de la Fed. De ce point de vue, le choix de Warsh est rassurant.
Sera-t-il confirmé par le Sénat ?
Les gouverneurs de la Fed sont nommés par le président, mais doivent ensuite être confirmés par le Sénat (dans un vote à la majorité simple). Or, depuis la menace d'inculpation de Jerome Powell, le sénateur républicain Tom Tillis menace de bloquer toute nomination à la Fed. Il siège à la Commission bancaire du Sénat, qui supervise les confirmations à la Fed. Les Républicains y disposent d'une courte majorité (13 à 11). Tillis peut donc retarder tout le processus de nomination devant l'ensemble du Sénat, où les républicains ne disposent que d'une majorité de trois voix. Vendredi, Tom Tillis a indiqué que le choix de Kevin Warsh ne modifiait pas sa position, bien qu'il considère que c'est "un candidat qualifié possédant une connaissance approfondie de la politique monétaire".
Powell va-t-il rester à la fin de son mandat de président ?
Il le peut car son mandat de gouverneur ne prend fin qu'en janvier 2028, mais pour l'heure il a toujours refusé de clarifier son avenir. L'année dernière, le consensus était : il va démissionner en mai - ce qui est l'usage pour un président de la Fed en fin de mandat. Mais début janvier, sa citation à comparaître dans l'affaire de la rénovation du siège de la Fed a changé les pronostics. En clair, cette attaque contre l'indépendance de la Fed - que Jerome Powell a lui-même dénoncé dans une vidéo - est trop grave pour laisser un siège à un gouverneur nommé par Trump.
Puis, la nomination de Warsh a encore rebattu encore les cartes. Il est compétent pour le poste et crédible, ce qui peut rassurer Powell s'il décide de partir. Mais, comme le note l'économiste Neil Dutta, un banquier central historiquement hawkish qui semble tout à coup dovish paraît un peu suspect, ce qui peut au contraire pousser Powell à rester.
Selon les informations du Wall Street Journal, Jerome Powell - qui fêtera ses 73 ans mercredi - n'a pas spécialement envie de prolonger sa carrière et ne le fera que si cela lui paraît nécessaire pour l'institution.
A lire aussi
-
Alors que Donald Trump multiplie les attaques contre la Fed, le choix de Kevin Warsh peut être lu comme un signal paradoxal envoyé aux marchés : préserver, malgré tout, la crédibilité de la politique monétaire américaine dans un monde en recomposition. Après des ... Lire la suite
-
(Actualisé avec réaction de Bercy, commentaires d'Oddo BHF, cours à jour, détails et contexte) Eramet ERMT.PA chute nettement en Bourse en lundi, le groupe ayant surpris les investisseurs en annonçant la veille mettre un terme au mandat de son directeur général, ... Lire la suite
-
Le parquet fédéral allemand a annoncé lundi l'arrestation de cinq personnes accusées d'avoir mis en place un réseau d'exportation de matériel au profit d'entreprises russes du secteur de la défense, en violation des sanctions imposées par l'Union européenne à ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer