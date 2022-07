La filiale française du hedge fund ExodusPoint agréée par l'AMF

(NEWSManagers.com) - Le hedge fund américain ExodusPoint Capital Management a obtenu, début juin, l'agrément de société de gestion de portefeuille de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour sa filiale française ExodusPoint Capital Management France, a appris NewsManagers. La firme cherchait à développer ses activités en France depuis plusieurs mois ainsi que l’avait rapporté Bloomberg en janvier.

ExodusPoint est un hedge fund new-yorkais, lancé en 2018, co-fondé et co-dirigé par Michael Gelband et Hyung Lee, tous deux anciens de Lehman Brothers et du hedge fund Millennium Management (Millennium). Michael Gelband est l'ex-responsable mondial de l'obligataire de Lehman Brothers et de Millennium tandis que Hyung Lee est l'ancien responsable mondial des actions de Millennium et l'ex-directeur des marchés de capitaux dans la région Asie-Pacifique de Lehman Brothers. Fin 2021, ExodusPoint gérait environ 14 milliards de dollars.

Des changements au premier semestre 2022

Cet agrément AMF va permettre entre autres au bureau parisien du hedge fund, établi en 2019, de gérer des fonds d’investissement alternatifs de droit français ou de droit étranger. Une activité qui s'ajoute à la fourniture de prestations de services administratifs, financiers et commerciaux pour les diverses sociétés d'ExodusPoint. Le hedge fund dispose notamment d’un centre de recherche dans la capitale française.

Selon les informations de NewsManagers, ExodusPoint Capital Management France a réalisé, début juin, une augmentation de capital de 260.000 euros, faisant passer son capital de 40.000 à 300.000 euros. Fin décembre 2021, la filiale française du hedge fund a aussi fait évoluer sa gouvernance avec la nomination de Jim Iorio, le directeur général Europe d'ExodusPoint, en qualité de président et celles de Paul Regnier et de Marouane Anane en tant que co-directeurs généraux.

Paul Regnier est arrivé en décembre 2020 chez ExodusPoint au poste de gérant long/short actions internationales après avoir travaillé entre autres comme analyste sur les valeurs pétrolières, gazières, chimiques et minières au sein de plusieurs hedge funds (Citadel, Lansdowne Partners, Orbis Investments et Silvaris Capital Management). Marouane Anane a, lui, évolué au sein de l'équipe de trading quantitatif de BNP Paribas où il a développé plusieurs stratégies quantitatives.

Sollicité sur l'obtention de son agrément et les évolutions de sa structure française, ExodusPoint n'a pas répondu aux questions de NewsManagers.

Une histoire liée à Millennium

La délivrance de l'agrément AMF en tant que société de gestion de portefeuille alternative à ExodusPoint Capital Management France n'est pas sans rappeler l'agrément similaire obtenu en novembre 2021 par Millennium Capital Management France, filiale française de Millennium installée dans les anciens locaux de la station RTL.

Millennium est lié à la création d'ExodusPoint, comme le rappelait en mai Business Insider. Se penchant sur les origines et les perspectives d'ExodusPoint, le média américain soulignait qu'ExodusPoint restait le hedge fund américain ayant levé le plus de fonds pour ses débuts (8,5 milliards de dollars). Il rappelait aussi que Michael Gelband avait passé plus de dix ans chez Millennium avant de le quitter "de façon abrupte" lorsqu'Israel Englander, fondateur de Millennium, lui a refusé une participation au capital de Millennium et de lancer son propre hedge fund pour concurrencer son ancien patron.