La filiale française d'Oaktree Capital renommée

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs alternatif américain Oaktree Capital a rebaptisé ses filiales luxembourgeoise et française LFE European Asset Management en lieu et place de Oaktree Capital Management (Lux.), a appris NewsManagers. La filiale française d'Oaktree en France a été immatriculée en janvier dernier et est dirigée par Caroline Picot, qui a précédemment travaillé chez Crédit Suisse et Morgan Stanley IM.

Oaktree Capital, qui a été racheté par Brookfield courant 2019, gérait 113 milliards de dollars d'encours fin mars dont 17% provenant de clients basés en Europe. Le gestionnaire dispose de bureaux à Paris, Luxembourg, Francfort, Amsterdam, Dublin et Helsinki.