La filiale de Walmart, Flipkart, et Amazon renforcent leurs paris sur le « quick commerce » en Inde alors que la concurrence s'intensifie

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* Flipkart prévoit de porter à 1.500 le nombre de ses entrepôts dédiés au « quick commerce » d'ici quelques mois

* Amazon va étendre ses services de « quick commerce » à 300 villes indiennes

* Flipkart se concentre sur les petites villes et enregistre une croissance multipliée par 42

* La valeur moyenne des commandes de Flipkart Minutes est la plus élevée parmi ses concurrents

(Ajout d'une déclaration d'Amazon; paragraphes 1, 7 et 8) par Dhwani Pandya

WMT.O , filiale de Walmart, Flipkart et Amazon ont annoncé mercredi qu’ils accéléraient l’expansion de leurs activités de « quick commerce » en Inde en se concentrant sur les petites villes, alors que les deux géants mondiaux se livrent une concurrence acharnée dans ce secteur de 11 milliards de dollars dominé par des acteurs locaux.

AMZN.O Les services de « quick commerce » de Flipkart et d’Amazon sont arrivés tardivement sur ce marché en plein essor en Inde, où les entreprises livrent à domicile tout type de produits, des iPhones au lait, en 10 à 30 minutes depuis des entrepôts de quartier — un phénomène qui a bouleversé les habitudes d’achat dans le pays le plus peuplé du monde.

Alors que Blinkit, filiale d’Eternal ( ETEA.NS ), compte plus de 2.200 magasins en Inde, et qu’Instamart, filiale de Swiggy ( SWIG.NS ), en compte plus de 1.100, Amazon en possède environ 500, selon les données de Datum Intelligence.

Flipkart a déclaré que le nombre de ses magasins avait atteint les 1.000, mais qu’il prévoyait de le porter à 1.500 d’ici quelques mois.

En vue de son introduction en bourse à Mumbai , Flipkart se concentre davantage sur les petites villes, qui représentent 70% de sa présence dans plus de 130 villes, a déclaré Kunal Gupta, responsable de “Minutes” chez Flipkart, lors d’une interview.

Les habitants des petites villes “constituent un panier dont la valeur moyenne est légèrement supérieure”, car ils sont soucieux du rapport qualité-prix, a ajouté Gupta, précisant que l’entreprise s’était développée de manière agressive dans l’État oriental du Bihar, l’une des régions les plus pauvres du pays.

Dans un communiqué, Amazon a annoncé qu’elle étendait son service de livraison ultra-rapide “Now” à 300 villes indiennes, contre plus de 15 actuellement.

Le directeur général Andy Jassy, actuellement en tournée en Inde, a visité l’un de ses entrepôts dédiés au “quick commerce” et a posé pour une photo publiée sur le site web de l’entreprise.

CINQ VARIÉTÉS D’AVOCATS

Le commerce en ligne est un moyen d’achat très populaire en Inde, mais le “quick commerce” rattrape rapidement son retard. Toutefois, en janvier, le gouvernement indien a ordonné aux entreprises de cesser de promouvoir leurs livraisons de courses comme un service “en 10 minutes”, en raison de préoccupations liées à la sécurité des livreurs .

Bien que Flipkart n’ait pas divulgué de chiffres, l’entreprise a indiqué dans un communiqué de presse que ses commandes avaient été multipliées par cinq au cours de l’année écoulée, les petites villes enregistrant des ventes 42 fois supérieures.

À Bangalore, l’offre de Flipkart s’étend désormais à cinq variétés d’avocats pour répondre à l’évolution des goûts urbains, tandis que dans les petites villes, l’accent reste mis sur les produits de base et les produits de première nécessité, a déclaré Gupta.

Les données de Datum Intelligence ont montré que Blinkit traitait déjà 3 millions de commandes par jour et Swiggy 1,25 million. Flipkart est à la traîne avec 820.000 commandes quotidiennes, tandis qu’Amazon Now en enregistre 470.000 par jour.

La valeur moyenne des commandes du service Flipkart était toutefois la plus élevée, à 700 roupies (7,39 $), précisent les données.

Satish Meena, fondateur de Datum, a déclaré qu’il serait difficile pour Flipkart de grignoter des parts de marché à Blinkit, dont les clients recherchent la commodité et proviennent de ménages à revenus élevés.