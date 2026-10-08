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La filiale de Kinder Morgan dans le Tennessee lève la clause de force majeure concernant le gazoduc reliant le Texas au Mexique
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 14:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Scott DiSavino

KMI.N , filiale de la société énergétique américaine Kinder Morgan, Tennessee Gas Pipeline Co, a déclaré avoir effectué des réparations sur le gazoduc au Texas et avoir résolu mercredi un cas de force majeure au niveau des compteurs de livraison de Rio Bravo et Cenagas, situés entre le Texas et le Mexique.

* Tennessee avait déclaré la force majeure le 6 octobre après avoir découvert un problème lors des opérations de maintenance et d’inspection prévues sur le gazoduc

* "Les réparations sont désormais terminées et la zone est en passe de revenir à un fonctionnement normal", a indiqué Tennessee à ses clients dans un communiqué publié mercredi

* Les responsables de Kinder Morgan n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter cette information. Des responsables mexicains ont indiqué que les flux de gaz en provenance des États-Unis vers le Mexique avaient diminué, sans toutefois en préciser la raison

* Les États-Unis ont temporairement réduit d’un cinquième l’approvisionnement en gaz qu’ils envoient habituellement au Mexique, a rapporté Cuitlahuac Garcia, directeur général de la société gazière publique mexicaine CENAGAS

* Ce responsable mexicain a expliqué que cette réduction était due à une "situation critique" aux États-Unis, sans toutefois en préciser les causes. Il a ajouté que le Mexique était en mesure de faire face à cette réduction sans difficulté

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