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La filiale de fret de China Southern Airlines va acquérir sept avions Boeing
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La division fret de China Southern Airlines a signé un accord avec Boeing en vue de l'acquisition de deux avions-cargos B777F et de cinq B777-8F, selon un communiqué publié vendredi à la Bourse de Shanghai.

La compagnie a indiqué que le prix catalogue des sept appareils s'élevait à environ 3,6 milliards de dollars, mais que le prix de transaction réel serait inférieur en raison d'importantes remises accordées par Boeing.

Les livraisons sont prévues par lots entre 2027 et 2034, avec des options pour trois avions-cargos B777-8F supplémentaires.

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