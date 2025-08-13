La filiale d'Elliott relève son offre sur la société mère Citgo, alors que la concurrence s'intensifie

(Ajoute du contexte et des détails tout au long de l'article) par Marianna Parraga

Une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management a relevé son offre pour la société mère vénézuélienne du raffineur américain Citgo Petroleum à une valeur totale de 8,82 milliards de dollars, selon un document faisant le point sur la vente aux enchères organisée par le tribunal.

La vente aux enchères complexe de PDV Holding, destinée à rembourser 15 créanciers pour des défauts de paiement et des expropriations par le Venezuela et la compagnie pétrolière nationale PDVSA, a été relancée en janvier après qu'un processus d'appel d'offres d'un an se soit terminé en queue de poisson.

Le mois dernier, un fonctionnaire du tribunal du Delaware chargé de superviser les enchères avait recommandé une offre de 7,4 milliards de dollars de la part d'un groupe dirigé par le mineur Gold Reserve GRZ.V . Mais le tribunal a été informé la semaine dernière d'une offre améliorée de 8,45 milliards de dollars de la part d'une filiale de la société de matières premières Vitol, et l'offre d'Amber Energy, filiale d'Elliott, est arrivée plus tard.

Le tribunal doit tenir une audience la semaine prochaine pour désigner le vainqueur.

L'offre majorée d'Amber Energy comprend une disposition visant à payer les détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut, selon une lettre déposée mardi par l'un des créanciers de la vente aux enchères, Red Tree Investments.

"Red Tree estime qu'Amber Energy est le meilleur soumissionnaire pour les actions de PDVH en vertu de la loi du Delaware et qu'elle devrait être choisie comme soumissionnaire gagnant", a déclaré la société dans la lettre.

Amber Energy n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Citgo et PDV Holding sont des filiales de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA. Dans le cadre de l'affaire, le tribunal du Delaware a déclaré PDV Holding responsable des dettes du Venezuela, ce qui permet aux créanciers de poursuivre le raffineur pour obtenir le paiement de leurs créances.