La filiale d'Amazon va investir 5 milliards de dollars en Corée du Sud, selon le bureau présidentiel

Amazon Web Services investira au moins 5 milliards de dollars en Corée du Sud d'ici 2031 pour construire de nouveaux centres de données d'intelligence artificielle dans le pays asiatique, a déclaré mercredi le bureau présidentiel sud-coréen. L'annonce a été faite lors de la rencontre du directeur général d'AWS, Matt Garman, avec le président sud-coréen Lee Jae Myung en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) , a indiqué le bureau de Lee dans un communiqué.

Amazon AMZN.O est l'une des sept entreprises mondiales dont les dirigeants ont participé à la réunion de groupe avec Lee à Gyeongju, en Corée du Sud, et se sont engagés à investir un total de 9 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, a déclaré le bureau présidentiel.

L'investissement d'Amazon accélérera la croissance d'un écosystème pour l'industrie de l'IA en Corée du Sud, alors que le pays vise à devenir l'un des trois leaders mondiaux de l'IA, a déclaré Lee lors de la réunion avec Garman.

"Chez AWS, nous avons investi et nous nous sommes engagés à investir 40 milliards de dollars supplémentaires dans 14 pays et économies de l'APEC non américains d'ici à 2028", a déclaré Garman.

"Et ces 40 milliards de dollars génèrent en fait 45 milliards de dollars supplémentaires en PIB américain et en bénéfices en aval, ce qui profite à l'ensemble de l'économie de l'APEC", a-t-il déclaré lors d'un événement commercial en marge du sommet. AWS a dévoilé en juin un plan d'investissement de 5 milliards de dollars en Corée du Sud avec le conglomérat local SK Group pour la construction du plus grand centre de données du pays. Elle a également annoncé des investissements dans d'autres pays, dont le Japon, l'Australie et Singapour.