La filiale alternative de BlackRock nomme une responsable de l'investissement durable

BlackRock Alternative Investors (BAI), filiale de gestion alternative du gestionnaire d'actifs américain BlackRock, a recruté Kristen Weldon en qualité de responsable mondiale de l'investissement durable début octobre.

Kristen Weldon sera basée à Londres et remplace Teresa O'Flynn qui prend de nouvelles fonctions au sein de Decarbonization Partners, une joint-venture formée entre le fonds souverain singapourien Temasek et BlackRock dans le domaine du capital-investissement et du private equity en avril dernier. L'intéressée officiait précédemment chez Partners Capital en tant que responsable de la gestion environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et de l'investissement à impact. Elle a également travaillé au sein de Louis Dreyfus en tant que responsable de l'innovation et a co-dirigé le bureau de Londres de Blackstone sur l'activité dédiée aux solutions de hedge funds.