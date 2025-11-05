La fermeture du gouvernement américain commence à nuire aux réservations des passagers des compagnies aériennes, selon un groupe professionnel

(Ajoute des commentaires et des détails aux paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

Le directeur d'un groupe commercial représentant les principales compagnies aériennes américaines a déclaré à Reuters mercredi que les transporteurs commençaient à constater une baisse des réservations de passagers alors que la fermeture du gouvernement atteignait mercredi son 36e jour, un record.

"Nous avons commencé à observer, en tant qu'industrie, un recul des réservations de voyages il y a un peu plus d'une semaine et cela augmente un peu plus chaque jour", a déclaré Chris Sununu, qui dirige Airlines for America, qui représente American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N , Delta Air Lines DAL.N , JetBlue Airways

JBLU.O et d'autres grandes compagnies aériennes, ajoutant que les transporteurs ne constatent pas une augmentation des annulations.

"Nous essayons d'encourager les gens à respecter leurs réservations et leurs projets de voyage" , a déclaré Chris Sununu.

Il a ajouté que les compagnies aériennes appelaient les législateurs pour les exhorter à mettre fin à la fermeture, à l'approche des fêtes de Thanksgiving.

"Aucun parti politique ne gagnera si la fête de Thanksgiving est complètement gâchée à cause de sa politique, tout le monde perdra", a déclaré Chris Sununu. "Ils feraient mieux de se ressaisir et de trouver une solution."

Le shutdown a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire et a perturbé des dizaines de milliers de vols.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy , a prévenu mardi que si la fermeture du gouvernement fédéral se poursuivait une semaine de plus, cela pourrait conduire à un "chaos généralisé" et l'obliger à fermer une partie de l'espace aérien national au trafic aérien, une mesure drastique qui pourrait bouleverser l'aviation américaine.

Chris Sununu, les quatre plus grandes compagnies aériennes américaines et l'Association nationale des contrôleurs aériens ont tous appelé le Congrès à adopter rapidement un projet de loi de financement provisoire pour permettre la réouverture du gouvernement. Les compagnies aériennes ont à plusieurs reprises demandé qu'il soit mis fin à la fermeture, en invoquant les risques pour la sécurité de l'aviation . L'aviation américaine a déjà subi des dizaines de milliers de retards de vols au cours du mois dernier et plus de 3,2 millions de passagers ont été victimes de retards ou d'annulations de vols en raison d'un pic d'absences des contrôleurs aériens depuis le 1er octobre.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré mardi que dans les 30 plus grands aéroports de l'agence, "entre 20 et 40 % de nos contrôleurs ne viennent pas travailler".

En 2019, les perturbations généralisées du transport aérien ont poussé les législateurs à mettre fin à une fermeture du gouvernement de 35 jours pendant le premier mandat du président Donald Trump.