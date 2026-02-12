La fermeture de l'aéroport d'El Paso montre un problème de coordination entre la FAA et le Pentagone, selon un sénateur

par David Shepardson

Le principal démocrate de la Commission du commerce du Sénat a déclaré jeudi que la brève fermeture de l'aéroport d'El Paso par l'Administration fédérale de l'aviation en raison des problèmes de sécurité posés par l'utilisation d'un système militaire anti-drone basé sur le laser était inacceptable.

La FAA a décidé mardi soir de fermer l'aéroport texan pendant 10 jours après que le Pentagone a annoncé son intention de déployer le système anti-drone sans avoir effectué d'analyse de sécurité, avant de faire marche arrière tôt mercredi et de lever la fermeture après environ huit heures.

"Nous avons un réel problème de coordination entre le ministère de la Défense et la FAA, et nous devons le résoudre", a déclaré la sénatrice Maria Cantwell lors d'une audition.

La fermeture soudaine par la FAA du 71e aéroport le plus fréquenté du pays a bloqué les voyageurs aériens et perturbé les vols d'évacuation médicale pendant la nuit. La FAA a d'abord déclaré que la fermeture de l'aéroport, qui accueille 4 millions de passagers par an, était motivée par des "raisons de sécurité particulières". La fermeture de 10 jours aurait été une mesure sans précédent concernant un seul aéroport.

Des représentants du gouvernement et des compagnies aériennes, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré que la FAA avait fermé l'espace aérien parce qu'elle craignait qu'un système de contre-drones à base de laser de l'armée ne présente des risques pour le trafic aérien. Les deux agences avaient prévu de discuter de la question le 20 février, mais l'armée a choisi de procéder sans l'approbation de la FAA, selon les sources, ce qui a incité la FAA à interrompre les vols.

Le président de la commission du commerce, Ted Cruz, sénateur républicain du Texas, a déclaré qu'il souhaitait une réunion d'information confidentielle pour comprendre ce qui s'est passé.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, qui supervise la FAA, a déclaré que la fermeture avait été motivée par l'incursion d'un drone par un cartel de la drogue mexicain. Toutefois, l'observation d'un drone à proximité d'un aéroport entraîne généralement une brève interruption du trafic, et non une fermeture prolongée. Selon le Pentagone, plus de 1 000 incidents de ce type se produisent chaque mois le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.