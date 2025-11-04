 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 527,99
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FERC rejette la demande de tarification de Colonial Pipeline visant à modifier les règles de livraison de l'essence
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 01:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale américaine de réglementation de l'énergie (FERC) a rejeté les révisions tarifaires proposées par Colonial Pipeline, qui visaient à modifier les spécifications de l'essence et les exigences en matière de certification.

Valeurs associées

Pétrole Brent
64,77 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
60,89 USD Ice Europ -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank