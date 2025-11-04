La FERC rejette la demande de tarification de Colonial Pipeline visant à modifier les règles de livraison de l'essence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale américaine de réglementation de l'énergie (FERC) a rejeté les révisions tarifaires proposées par Colonial Pipeline, qui visaient à modifier les spécifications de l'essence et les exigences en matière de certification.