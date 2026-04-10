La FERC approuve la demande de NextDecade d'augmenter le nombre de travailleurs et les heures de travail sur le site du Texas

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Les autorités de régulation fédérales américaines ont approuvé vendredi une demande de NextDecade NEXT.O visant à augmenter le nombre maximal de travailleurs de la construction dans le cadre de son projet Rio Grande LNG au Texas, selon une déclaration réglementaire.

NextDecade a expliqué aux régulateurs que les tensions géopolitiques mondiales avaient accru la demande de GNL américain, incitant les promoteurs à agir rapidement pour mettre en ligne de nouvelles sources d'approvisionnement. La guerre en Iran a entraîné des problèmes d'approvisionnement en GNL au niveau mondial, car le deuxième producteur mondial, QatarEnergy QATPE.UL , n'a pas été en mesure d'exporter le gaz super réfrigéré et a subi des dommages à son usine, ce qui pourrait réduire l'approvisionnement mondial de 12,5 millions de tonnes métriques pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Dans un document distinct daté de vendredi dernier, NextDecade a demandé à la Federal Energy Regulatory Commission l'autorisation d'augmenter sa main-d'œuvre de construction de 2 275 personnes pour la porter à 7 500 personnes, contre 5 225 précédemment, afin d'accélérer la construction du terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié.

Les régulateurs fédéraux sont tenus d'approuver l'augmentation de la main-d'œuvre sur les sites de construction de GNL afin de s'assurer que les promoteurs respectent les conditions environnementales approuvées au préalable, y compris l'impact sur les communautés d'accueil.

La société a déclaré que la décision de construire deux trains de liquéfaction supplémentaires sur le site augmentait les besoins en main-d'œuvre et nécessitait l'autorisation de réaliser les travaux de construction la nuit et les week-ends.

La FERC a approuvé à la fois l'augmentation du nombre de travailleurs de la construction et les demandes de construction 24 heures sur 24, comme le montre le dossier.

NextDecade construit cinq trains de liquéfaction à Rio Grande LNG avec une capacité combinée d'environ 30 millions de tonnes métriques par an.