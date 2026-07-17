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La Federal Bank indienne prévoit une baisse de 1,5 à 2 % de sa valeur nette en raison des nouvelles normes de la RBI
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gopika Gopakumar

La Federal Bank FED.NS , soutenue par Blackstone, s'attend cette année fiscale à une charge supplémentaire liée aux provisions d'environ 1,5 % à 2 % de ses fonds propres, en raison de la transition vers un cadre imposé par la banque centrale visant à couvrir les pertes potentielles sur prêts, a annoncé vendredi la banque.

Voici les autres points forts de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de la banque:

* Cette charge supplémentaire liée aux provisions serait calculée sur la base des fonds propres de la banque au 31 mars 2026, qui s’élèvent à environ 387 milliards de roupies (4,02 milliards de dollars); le cadre de gestion des pertes de crédit attendues entrera en vigueur le 1er avril 2027

* Le bénéfice net s’est établi à 11,77 milliards de roupies pour le trimestre d’avril à juin

* Le produit net d’intérêts, ou revenu de base, s’est élevé à 29,46 milliards de roupies. Le pourcentage des actifs non performants bruts par rapport au total des actifs s’est établi à 1,52 %

* ⁠La banque prévoit une croissance du crédit de l’ordre de 15 % au cours de l’exercice 2027. Le portefeuille de prêts a progressé de 15 % en glissement annuel pour atteindre 2 770 milliards de roupies au premier trimestre.

* Elle prévoit d’offrir un effet de levier de 8 à 10 fois aux clients indiens non résidents dans le cadre du programme de dépôts FCNR(B).

* La banque prévoit d’utiliser les apports de dépôts FCNR () de type B) pour refinancer en partie son portefeuille de dépôts de gros existant.

* À l’annonce des résultats, l’action de la Federal Bank a clôturé en hausse de 6,7 %, à 348,80 roupies par action

(1 $ = 96,2800 roupies indiennes)

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