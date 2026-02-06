La Fed sous pression alors que les licenciements se multiplient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - Gregor Stuart Hunter fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

C'est le vendredi de l'emploi et il n'y a pas de rapport sur l'emploi. La publication des chiffres de l'emploi non agricole a été retardée par la fermeture du gouvernement américain - une fois de plus - et la chute de Wall Street s'est étendue à l'ensemble du monde, ce qui rend les marchés anxieux.

Les traders parient de plus en plus que la Réserve fédérale pourrait assouplir sa politique lors de sa prochaine réunion, à la suite de nouveaux signes de tensions économiques sur le marché du travail.

Une enquête menée par le cabinet international de reclassement Challenger, Gray & Christmas a montré que les licenciements annoncés par les employeurs américains ont augmenté en janvier pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis 17 ans.

Bien que les prix impliquent une forte possibilité que la Fed maintienne son statu quo, les contrats à terme sur les fonds évaluent à 22,7 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de deux jours de la banque centrale américaine qui se terminera le 18 mars, contre 9,4 % un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Pour l'instant, la chute des actions mondiales en est à son troisième jour et les marchés émergents semblent fragiles. Les actions coréennes ont ouvert la voie après qu'un plongeon précoce de 5 % du KOSPI a déclenché une interruption des transactions.

Le Nikkei 225 .N225 japonais a gagné 0,6 %, les actions se redressant à l'approche des élections de dimanche.

Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme pan-régionaux STXEc1 étaient en baisse de 0,1 % et les contrats à terme FTSE FFIc1 étaient en baisse de 0,6 %, bien que les contrats à terme DAX allemands FDXc1 étaient en hausse de 0,1 %.

En signe que la confiance des investisseurs se maintient encore, deux des principales transactions spéculatives de l'année ont trouvé un point bas au cours de la session asiatique.

Après avoir chuté sous la barre des 70 000 dollars jeudi, le bitcoin BTC= a inversé une baisse de 4,9 % pour s'échanger en hausse de 4,2 % à 65 778,90 dollars.

Pour ne pas être en reste, après un plongeon de 19 % jeudi, l'argent a inversé une baisse de 10 % et se négocie maintenant en hausse de 3,5 % à 73,71 $.

Les grandes entreprises technologiques n'ont toutefois pas connu de répit. Les actions d'Amazon AMZN.O ont chuté de 15 % dans les échanges après les heures de bureau, après que l'entreprise a prévu jeudi une augmentation de plus de 50 % de ses dépenses d'investissement cette année.

Les principaux développements qui pourraient influencer les marchés vendredi:

Annonces de bénéfices:

Philip Morris International, Cboe Global Markets, Société Générale, Telenor

Données économiques:

Allemagne: Production industrielle et balance commerciale pour décembre

ROYAUME-UNI: Prix des maisons Halifax pour janvier

France: Actifs de réserve et balance commerciale pour janvier

Adjudications de dette:

ROYAUME-UNI: dette publique à 1 mois, 3 mois et 6 mois