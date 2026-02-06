information fournie par Reuters • 06/02/2026 à 08:25

Aperam prévoit une hausse trimestrielle de l'Ebitda et de la dette nette au premier trimestre

Aperam a annoncé vendredi anticiper un Ebitda ‍au premier trimestre 2026 supérieur à celui-ci enregistré au quatrième trimestre 2025, le ‌groupe faisant état d'un résultat opérationnel conforme aux attentes sur cette ​période.

Sur le trimestre clos le 31 ⁠décembre, le producteur d'acier inoxydable affiche un bénéfice avant intérêts, ⁠impôts, ‍dépréciation et amortissement de 67 millions ⁠d'euros, en ligne avec les attentes.

Sur l'année 2025, l'Ebitda atteint 339 millions ​d'euros, contre 356 millions d'euros en 2024.

Aperam dit également prévoir une augmentation ⁠de la dette financière nette ​au premier trimestre 2026 en ​raison des ​besoins saisonniers plus élevés en fonds ​de roulement.

Sur l'exercice ⁠2025, la dette nette du groupe a augmenté à 978 millions d'euros, contre 544 millions d'euros l'année dernière.

Dans ‌un communiqué distinct, Aperam a dit proposer de maintenir son dividende de base à 2 euros par action pour 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ‌Augustin Turpin)