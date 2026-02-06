 Aller au contenu principal
Société Générale: quatrième trimestre meilleur que prévu, objectif de rentabilité relevé pour 2026
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 08:25

Logo de la Société Générale à l'extérieur d'un immeuble de la banque à Paris

Société Générale a fait état vendredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au quatrième trimestre, aidé par des réductions de coûts et ‍une hausse des revenus de la banque de détail en France, et a relevé son objectif clef de rentabilité pour 2026.

Le résultat net part du groupe a bondi de 36,4% sur un an ‌à 1,42 milliard d'euros, soit 21% plus haut que les attentes moyennes de 12 analystes interrogés par l'entreprise.

Le produit net bancaire a progressé de 1,6% à 6,73 milliards d'euros, ​dépassant les 6,65 milliards attendus par les analystes.

Les frais de gestion sont ressortis légèrement sous ⁠les attentes.

Le directeur général Slawomir Krupa, à la tête du groupe depuis 2023, a lancé un plan de redressement afin de redorer le blason de Société ⁠Générale, longtemps perçu comme à ‍la traine du secteur européen, grevé par sa faible rentabilité et une ⁠base de coûts hypertrophiée.

Signe de confiance envers le dirigeant, le conseil d'administration de la banque rouge et noire a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat de Slawomir Krupa pour quatre années ​supplémentaires à compter de 2027.

Investisseurs et analystes attendent désormais le prochain plan stratégique du groupe qui devrait, selon Slawomir Krupa, se concentrer sur "l'efficacité opérationnelle".

CONTRACTION DES REVENUS FICC

Pour 2026, Société Générale a relevé ⁠son objectif de rentabilité (ROTE), une mesure clef de la profitabilité, à plus de 10%, ​contre une fourchette précédente comprise entre 9% et 10%. Il reste toutefois ​inférieur à celui de ​ses concurrents, notamment BNP Paribas qui vise près de 13%.

Société Générale anticipe également cette année une ​hausse des revenus supérieure à 2% et une ⁠baisse des coûts d'environ 3%, conduisant à un coefficient d’exploitation inférieur à 60%.

Un rebond de la marge nette d'intérêt dans la banque de détail en France, ainsi qu'une performance solide pour ses activités d'assurance et de gestion d'actifs, ont notamment soutenu les résultats au quatrième trimestre.

La banque de grande clientèle ‌et solutions investisseurs a publié des revenus de 2,41 milliards d'euros, en baisse de 2,3%, décevant les attentes et contrastant avec la performance de la concurrence européenne. Les revenus des activités de taux, crédit et change (FICC) ont reculé de 13,3%.

Société Générale a dévoilé un plan de rachat d'actions pour 1,46 milliard d'euros et proposera un dividende en numéraire de 1,61 euro.

(Mathieu Rosemain, version française Augustin ‌Turpin, édité par Blandine Hénault)

