La Fed, sous la houlette de Warsh, maintient ses taux inchangés, laissant le marché obligataire perplexe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Version révisée avec les commentaires de Warsh et des analystes, ainsi que les détails tirés du communiqué de politique monétaire)

* La banque centrale américaine maintient son taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %

* Trois présidents de banques de la Fed souhaitaient une hausse d'un quart de point de pourcentage

* Les marchés reviennent sur leurs anticipations d'une hausse des taux en septembre, les rendements à long terme progressent

par Ann Saphir et Michael S. Derby

Divisée, la Réserve fédérale a laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi, alors même que le président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, s'est engagé sans réserve à faire baisser l'inflation, un message qui a semé la confusion sur les marchés quant à ce qu'il était prêt à faire exactement.

Comme à son habitude, M. Warsh a refusé, lors d’une conférence de presse, de donner le moindre indice sur les mesures qui seraient nécessaires pour contenir une inflation qui se maintient au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed depuis plus de cinq ans, se contentant de promettre: “ Cette Fed ne faiblira pas. ” Réitérant cette promesse à plusieurs reprises à la suite d’une décision partagée du Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de la politique monétaire, de maintenir son taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, M. Warsh a pour la première fois explicitement admis que “tout banquier central” confronté à un marché de l’emploi stable et à une inflation sous-jacente en hausse serait “plus enclin à resserrer la politique monétaire”. Bien que l’inflation sous-jacente ait connu une nouvelle accélération jusqu’au mois dernier — sous l’effet de la hausse des prix mondiaux des carburants et des denrées alimentaires due à la guerre au Moyen-Orient et de la forte augmentation des dépenses des entreprises liées à l’intelligence artificielle —, M. Warsh n’a pas présenté une hausse des taux comme étant nécessairement la bonne réponse.

“Nous sommes à l’œuvre, nous tiendrons nos engagements, nous sommes concentrés comme un laser pour nous assurer d’y parvenir, mais je tiens à vous détromper, vous et tout le monde, quant à l’idée que nous allons pouvoir y parvenir d’un coup de baguette magique”, a déclaré M. Warsh aux journalistes à l’issue d’une réunion de politique monétaire de deux jours. “Si l’inflation reste élevée tout au long de la période de prévision, les taux d’intérêt pourraient bien faire partie de la solution, mais je ne dirais pas qu’ils agissent de manière isolée.” La décision, largement attendue, de maintenir la politique monétaire inchangée a suscité des dissidences de la part de trois des douze membres du FOMC, qui souhaitaient au contraire une hausse d’un quart de point de pourcentage.

“Il est difficile de savoir comment interpréter les propos de M. Warsh, qui comportaient beaucoup de formules bien tournées mais peu d’éléments permettant de se forger une vision macroéconomique cohérente”, a écrit Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez J.P. Morgan, dans une note publiée après la conférence de presse de M. Warsh.

En vertu des règles actuelles de la Fed, les collègues de Warsh, y compris les présidents dissidents des banques régionales de Cleveland, Dallas et Minneapolis, sont libres de s’exprimer à partir de vendredi.

LES MARCHÉS ANTICIPENT DES HAUSSES

Bien qu’il ait refusé de se prononcer sur l’avenir de la politique monétaire, M. Warsh a déclaré: “Je tiens bien sûr à souligner que les décisions de ce comité revêtent une grande importance, et que, lorsque cela sera nécessaire et approprié, nous n’hésiterons pas à agir.”

Il a noté que les rendements obligataires avaient sensiblement augmenté depuis la dernière réunion de politique monétaire de la Fed — les investisseurs ayant anticipé des hausses de taux d’intérêt — et s’est félicité de cette évolution, tout en précisant que cela ne signifiait pas pour autant que la banque centrale devait la confirmer par des mesures concrètes.

“J’ai été rassuré de constater que, pendant la période entre les réunions, les marchés ne réagissaient pas à nos actions” et que les traders et les investisseurs “ne réagissaient pas aux points ni aux discours” de la Fed, mais s’appuyaient plutôt sur leur propre jugement, a déclaré M. Warsh. Les “points” font référence au graphique dit “dot plot” (diagramme en points) présentant les projections de taux des responsables de la Fed, publié chaque trimestre.

“Nous ne cautionnons aucun mouvement particulier du marché”, même si les responsables observent “avec un vif intérêt” les prix du marché, a ajouté M. Warsh.

Depuis la dernière réunion de la Fed en juin, la courbe des taux du marché des bons du Trésor — qui représente les taux d’intérêt du marché pour différentes échéances obligataires — s’était aplatie, reflétant une hausse plus marquée des rendements à court terme, étroitement liés aux anticipations concernant la politique de la Fed, que de ceux des obligations à plus long terme, plus sensibles aux perspectives d’inflation. Mercredi, cependant, cette dynamique s’est inversée et la courbe s’est fortement pentifiée, les rendements des bons du Trésor à 2 ans ayant baissé tandis que ceux des bons à 10 ans et des obligations à 30 ans ont augmenté. Le rendement de l’ , une obligation à 30 ans sensible à l’inflation, a en effet franchi le seuil des 5,20 % pour la première fois depuis mi-2007.

En d’autres termes, les marchés financiers remettaient en question la crédibilité de la Fed, ont écrit les économistes de Bank of America dans une note intitulée “Doved and Confused” (Tolérants et désorientés).

“Paradoxalement, nous pensons que la nécessité de rétablir sa crédibilité augmente la probabilité que la Fed relève ses taux en septembre, toutes choses égales par ailleurs”, ont écrit les analystes de Bank of America.

Au cours des deux prochains mois, la Fed disposera de deux nouvelles données mensuelles sur le marché de l’emploi et l’inflation.

“À ce stade, je pense que nous devons nous attendre à ce que le FOMC relève ses taux de 25 points de base en septembre, à moins que les données sur le marché du travail ne s’effondrent ou que l’inflation sous-jacente ne s’approche de 2 % en rythme annualisé, ce à quoi je ne m’attends pas dans les chiffres de juillet ou d’août précédant la réunion du FOMC de septembre”, a déclaré Omair Sharif, fondateur et président du cabinet de prévisions Inflation Insights. En maintenant le taux directeur dans la fourchette où il se situe depuis décembre, les responsables de la Fed pourraient adhérer à l’idée que les coûts d’emprunt actuels créent suffisamment de frictions dans l’économie pour réduire toute inflation qui, contrairement à l’effet des droits de douane sur les prix des biens, n’est pas censée s’estomper d’elle-même.

Mais M. Warsh s’est peu exprimé sur la nature des risques et n’a rien dit sur les perspectives, bien qu’il ait laissé entendre que la hausse de la productivité, favorisée par l’intelligence artificielle, permettrait à l’économie de croître plus rapidement sans pour autant faire grimper l’inflation.

Avant la réunion de cette semaine, les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ un tiers pour une hausse des taux et, en l’absence d’une telle décision lors de la réunion de cette semaine, sur une probabilité proche de 100 % d’une hausse lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre.

Après la publication mercredi du communiqué de politique monétaire de la Fed, les opérateurs estimaient à environ 57 % la probabilité d’une hausse des taux en septembre, selon l’outil FedWatch du CME Group.