Accor vise un RevPAR entre 2 et 2,5% et un EBE entre €1,26 et 1,28 md en 2026

Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris
Accor a déclaré jeudi s'attendre à une croissance annuelle du RevPAR entre 2% et 2,5% en 2026, ainsi qu'à un excédent brut d'exploitation (EBE) courant entre 1,26 et 1,28 milliard d'euros.
Sur les six premiers mois de l'année, le groupe hôtelier français fait état d'un revenu par chambre disponible (RevPAR), l'un des principaux indicateurs de performance du secteur, en hausse de 2,2%.
Sur la période, l'EBE progresse de 6,5%, pour atteindre 563 millions d'euros.
Comme d'autres, le groupe cite l'impact du conflit au Moyen-Orient, un des ses marché principaux, sur ses activités au deuxième trimestre.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
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