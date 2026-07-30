Accor vise un RevPAR entre 2 et 2,5% et un EBE entre €1,26 et 1,28 md en 2026

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‌Accor a déclaré jeudi ​s'attendre à une croissance annuelle du RevPAR entre 2% ​et 2,5% en 2026, ainsi ​qu'à un ⁠excédent brut d'exploitation (EBE) courant ‌entre 1,26 et 1,28 milliard d'euros.

Sur les six ​premiers ‌mois de l'année, ⁠le groupe hôtelier français fait état d'un revenu ⁠par chambre ‌disponible (RevPAR), l'un des principaux ⁠indicateurs de performance ‌du secteur, en ⁠hausse de 2,2%.

Sur la ⁠période, l'EBE ‌progresse de 6,5%, pour ​atteindre ‌563 millions d'euros.

Comme d'autres, le groupe cite ​l'impact du conflit au Moyen-Orient, un ⁠des ses marché principaux, sur ses activités au deuxième trimestre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit ​Van Overstraeten)