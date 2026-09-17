La Fed renforce sa crédibilité, mais son virage vers une politique monétaire restrictive rend les investisseurs nerveux

Le siège de la Fed à Washington. (Crédit: Federal Reserve)

Les investisseurs font de plus en plus confiance à la détermination de la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation, mais l'incertitude quant à l'ampleur des hausses de taux d'intérêt nécessaires pour maîtriser les prix risque d'entraîner une volatilité des actions et des obligations dans les semaines à venir.

Mercredi, la banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt , pour la première fois depuis 2023, une décision largement attendue alors qu'elle cherche à lutter contre une inflation qui reste supérieure à l'objectif, malgré les appels publics répétés du président Donald Trump en faveur de baisses de taux.

Mais les marchés sont désormais confrontés à un contexte d'investissement très différent, notamment en raison du flou quant au degré de resserrement de la politique monétaire que la Fed va désormais chercher à mettre en œuvre. Face à la hausse des taux, certains investisseurs ont estimé que cela pourrait rendre moins attractifs les actifs sensibles aux taux, tels que les actions de petite capitalisation.

Cette réunion « leur donne effectivement une image d'indépendance… cela renforce la confiance du marché », a déclaré Matthew Miskin, co-stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments. Toutefois, la Fed « s'est peut-être montrée un peu trop belliciste lors de cette réunion et il va falloir voir comment l'économie va réagir au cours des deux prochains mois », a-t-il ajouté.

De nombreux investisseurs ont perçu cette réunion comme un test d'indépendance pour le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, nommé par Donald Trump.

« J'espère qu'au moins à un très haut niveau, les investisseurs retiendront que l'économie l'emporte sur la politique à la Fed, du moins pour l'instant », a déclaré Marta Norton, stratège en chef des investissements chez Empower, prestataire de services de retraite et de gestion de patrimoine.

Un vote unanime qui confirme la position belliciste

La hausse des taux risque de ralentir l'économie, en augmentant les coûts d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises, et pourrait également constituer un frein à la performance des actions et autres actifs risqués.

Les marchés avaient entamé l'année 2026 en anticipant des baisses de taux, mais cette tendance s'est inversée après que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, fin février, a fait grimper les prix de l'énergie et l'inflation, orientant les anticipations vers d'éventuelles hausses.

La hausse d'un quart de point de pourcentage décidée mercredi a porté le taux directeur de la Fed à 3,75-4,00 %. Les investisseurs ont noté que le vote des responsables de la Fed avait été unanime, contrairement à la dernière réunion de juillet où la décision de maintenir les taux inchangés avait été prise à 9 voix contre 3.

« Une hausse unanime augmente considérablement la probabilité d'une nouvelle intervention avant la fin de l'année, et les investisseurs qui s'étaient positionnés en vue du cycle d'assouplissement début 2026 doivent revoir entièrement leur stratégie », a déclaré David Krakauer, vice-président chargé de la gestion de portefeuille chez Mercer Advisors.

À l'issue de la réunion de mercredi, les actions ont reculé, l' .SPX , indice de référence du S&P 500, clôturant en baisse de 0,45 %. Les rendements des bons du Trésor à deux ans et à dix ans ont augmenté, le rendement de référence à dix ans s'établissant à 5,02 % en fin de journée mercredi, au-dessus du seuil très suivi des 5 %. L'indice qui mesure la force du dollar américain par rapport à un panier de devises, a fortement progressé.

« Cette réunion s'est avérée aussi restrictive qu'elle pouvait l'être — tant par les réflexions, que par le message, que par la décision unanime elle-même », a déclaré Danny Zaid, gestionnaire de portefeuille chez TwentyFour Asset Management.

Les investisseurs évaluent la prochaine hausse des taux

Les prévisions publiées mercredi indiquent que les responsables de la Fed s'attendent à une nouvelle hausse des taux cette année, puis à une stabilisation en 2027.

« Une grande partie du risque de resserrement est déjà intégrée dans les cours, mais la question principale est de savoir si la Fed estime que cela suffit ou si ce n'est que le début d'une série de hausses », a déclaré Karen Manna, stratège en titres à revenu fixe chez Federated Hermes.

Mercredi en fin de journée, les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux laissaient entrevoir une probabilité à peu près égale d'une hausse lors de la prochaine réunion de la Fed en octobre, qui aura lieu juste avant les élections de mi-mandat américaines qui détermineront la composition du Congrès. D'autres hausses sont anticipées pour 2027.

« Une hausse supplémentaire est à prévoir cette année et le risque est que nous en ayons davantage plutôt que moins en 2027 », a déclaré Dustin Reid, stratège en chef chez Mackenzie Investments à Toronto.

L'inflation se maintient depuis plusieurs années au-dessus de l'objectif annuel de 2 % fixé par la Fed. Le dernier chiffre de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) sous-jacent , que les responsables de la Fed utilisent comme indicateur de l'évolution sous-jacente de l'inflation, s'est établi à 3,3 % en glissement annuel.

Le discours prononcé par Kevin Warsh à la fin du mois dernier lors de la conférence de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming, a été perçue comme « belliciste » et a renforcé les anticipations des investisseurs quant à une hausse des taux, anticipations qui se sont confirmées avec la publication, la semaine dernière, de données sur l'inflation plus élevées que prévu.

Cependant, la volonté du nouveau président de s'abstenir de toute indication prospective sur la trajectoire des taux a également suscité de l'incertitude à Wall Street. Sa conférence de presse à l'issue de la dernière réunion de la Fed en juillet a laissé les investisseurs perplexes quant à son approche de l'inflation, et s'est accompagnée d'une hausse des rendements des bons du Trésor à long terme.

« Kevin Warsh a apporté davantage de clarté au marché obligataire … aujourd'hui en indiquant que les tendances sous-jacentes de l'inflation restent trop fortes », a déclaré Collin Martin, responsable de la recherche et de la stratégie obligataires au Schwab Center for Financial Research.

Les investisseurs réfléchissent à la manière d'adapter leurs portefeuilles à un environnement de taux plus élevés.

« Nous ne voulons pas réagir de manière excessive à une seule réunion », a déclaré Phil Blancato, stratège en chef des marchés chez Osaic. Il a toutefois ajouté: « Si cela s'apparente au début d'un cycle de hausse des taux, réduire la duration et diminuer l'exposition aux petites capitalisations pourrait s'avérer judicieux. »

par Lewis Krauskopf, Suzanne McGee et Gertrude Chavez-Dreyfuss

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))