La Fed renforce sa crédibilité, mais son virage vers une politique monétaire restrictive rend les investisseurs nerveux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour concernant l'évolution des cours pendant la nuit aux paragraphes 2, 12 et 14)

* La Fed relève ses taux pour la première fois depuis 2023

* Ce vote unanime est perçu comme un signal potentiellement « hawkish »

* Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité égale d’une hausse en octobre, juste avant les élections de mi-mandat aux États-Unis

par Lewis Krauskopf, Suzanne McGee et Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les investisseurs font de plus en plus confiance à la détermination de la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation, mais l'incertitude quant à l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt nécessaire pour maîtriser les prix risque d'entraîner une volatilité des actions et des obligations dans les semaines à venir.

Mercredi, la banque centrale américaine a relevé ses taux pour la première fois depuis 2023, une décision largement anticipée alors qu’elle cherche à lutter contre une inflation qui reste supérieure à son objectif, malgré les appels publics répétés du président Donald Trump en faveur de baisses de taux. Les rendements obligataires ont reculé jeudi, après une longue période de hausse qui reflétait en partie les inquiétudes quant à la volonté de la banque centrale d’agir.

Mais les marchés sont désormais confrontés à un contexte d’investissement très différent, marqué notamment par un manque de clarté quant au degré de resserrement de la politique monétaire que la Fed entend désormais mettre en œuvre. Face à la hausse des taux, certains investisseurs ont estimé que cela pourrait rendre moins attractifs les actifs sensibles aux taux, tels que les actions de petite capitalisation.

Cette réunion « leur donne effectivement une image d’indépendance… cela renforce la confiance du marché », a déclaré Matthew Miskin, co-stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments. Toutefois, la Fed « s’est peut-être montrée un peu trop belliciste lors de cette réunion et il va falloir voir comment l’économie va réagir au cours des deux prochains mois », a-t-il ajouté.

De nombreux investisseurs ont perçu cette réunion comme un test d’indépendance pour le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, nommé par Donald Trump.

« J’espère qu’au moins à un très haut niveau, les investisseurs retiendront que l’économie l’emporte sur la politique à la Fed, du moins pour l’instant », a déclaré Marta Norton, stratège en chef des investissements chez Empower, prestataire de services de retraite et de gestion de patrimoine.

UN VOTE UNANIME EN FAVEUR DE LA HAUSSE SOUS-TEND UNE POSITION RIGOUREUSE

La hausse des taux risque de ralentir l’économie, en augmentant les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises, et pourrait également constituer un frein à la performance des actions et autres actifs risqués.

Les marchés avaient entamé l’année 2026 en anticipant des baisses de taux, mais cette tendance s’est inversée après que la guerre entre les États-Unis et Israël d’une part, et l’Iran d’autre part, fin février, a fait grimper les prix de l’énergie et l’inflation, orientant les anticipations vers d’éventuelles hausses.

La hausse d’un quart de point de pourcentage décidée mercredi a porté le taux directeur de la Fed à 3,75-4,00%. Les investisseurs ont noté que le vote des responsables de la Fed avait été unanime, contrairement à la dernière réunion de juillet où la décision de maintenir les taux inchangés avait été prise à 9 voix contre 3.

« Une hausse à l’unanimité augmente considérablement la probabilité d’une nouvelle intervention avant la fin de l’année, et les investisseurs qui s’étaient positionnés en vue du cycle d’assouplissement prévu début 2026 doivent revoir entièrement leur stratégie », a déclaré David Krakauer, vice-président chargé de la gestion de portefeuille chez Mercer Advisors.

À l’issue de la réunion de mercredi, les actions ont reculé, l'indice de référence S&P 500 .SPX clôturant en baisse de 0,45%. Le dollar américain =USD s’est fortement apprécié face à un panier de devises, mais a quelque peu reculé jeudi.

« Cette réunion s’est avérée aussi restrictive qu’elle aurait pu l’être — tant par l’esprit qui y régnait que par le message transmis et la décision unanime elle-même », a déclaré Danny Zaid, gestionnaire de portefeuille chez TwentyFour Asset Management.

Le rendement de référence à 10 ans a reculé jeudi après avoir dépassé les 5% à la suite de la décision, s'établissant en fin de séance à 4,95%, tandis que le rendement à 30 ans s'établissait à 5,30%.

LES INVESTISSEURS ÉVALUENT LA PROCHAINE HAUSSE DES TAUX

Les prévisions publiées mercredi indiquent que les responsables de la Fed s’attendent à une nouvelle hausse des taux cette année, puis à une stabilisation en 2027.

« Une grande partie du risque de resserrement est déjà intégrée dans les cours, mais la question la plus importante est de savoir si la Fed estime que cela suffit ou si ce n’est que le début d’une série de hausses à venir », a déclaré Karen Manna, stratège en titres à revenu fixe chez Federated Hermes.

Mercredi en fin de journée, les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux laissaient entrevoir une probabilité à peu près égale d'une hausse lors de la prochaine réunion de la Fed en octobre, qui aura lieu juste avant les élections de mi-mandat américaines qui détermineront la composition du Congrès. D'autres hausses sont anticipées pour 2027.

« Une hausse supplémentaire est à prévoir cette année et le risque est que nous en ayons davantage plutôt que moins en 2027 », a déclaré Dustin Reid, stratège en chef chez Mackenzie Investments à Toronto.

L’inflation se maintient depuis plusieurs années au-dessus de l’objectif annuel de 2% fixé par la Fed. La dernière publication de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) sous-jacent , que les responsables de la Fed utilisent comme indicateur de la tendance sous-jacente de l’inflation, s’est établie à 3,3% en glissement annuel.

Le discours prononcé par Kevin Warsh à la fin du mois dernier lors de la conférence de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming, a été perçue comme « hawkish » et a renforcé les anticipations des investisseurs quant à une hausse des taux, anticipations qui se sont confirmées avec la publication, la semaine dernière, de chiffres d’inflation plus élevés que prévu.

Cependant, la volonté du nouveau président de s'abstenir de donner des indications prospectives sur la trajectoire des taux a également suscité de l'incertitude à Wall Street. Sa conférence de presse à l'issue de la dernière réunion de la Fed en juillet a laissé les investisseurs perplexes quant à son approche de l'inflation, et a été suivie d'une hausse des rendements des bons du Trésor à long terme.

« Warsh a apporté davantage de clarté au marché obligataire

… aujourd’hui en indiquant que les tendances sous-jacentes de l’inflation restent trop fortes », a déclaré Collin Martin, responsable de la recherche et de la stratégie en titres à revenu fixe au Schwab Center for Financial Research.

Les investisseurs réfléchissent à la manière d’adapter leurs portefeuilles à un environnement de taux plus élevés.

« Nous ne voulons pas réagir de manière excessive à une seule réunion », a déclaré Phil Blancato, stratège en chef des marchés chez Osaic. Il a toutefois ajouté: « Si cela s'avère être le début d'un cycle de hausse des taux, il pourrait être judicieux de réduire la duration et de diminuer l'exposition aux petites capitalisations. »