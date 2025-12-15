La Fed réduit ses taux et conserve un ton mesuré

AMUNDI

Ralentissement de l'indice du coût de l'emploi aux Etats-Unis, résilience de la croissance de la zone euro, conférence centrale sur le travail économique en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Lors de sa réunion de politique monétaire de décembre, la Fed a abaissé son taux directeur de 25 points de base. Le président Jerome Powell a reconnu que des risques persistent pour les deux volets du double mandat de la Fed, à savoir l'inflation et l'emploi. Toutefois, nous pensons que certains indices de la Fed montrent que le marché du travail est plus fragile que ne le suggèrent les données actuelles. Le président Powell a notamment souligné que les données actuelles pourraient surestimer la croissance mensuelle de l'emploi.

Nous estimons que ces préoccupations peuvent expliquer pourquoi la majorité des membres du Comité de politique monétaire (FOMC) ont voté en faveur d'une baisse des taux : un membre s'est opposé à cette décision et deux autres ont voté pour le maintien des taux.

Nous maintenons notre anticipation de deux baisses de taux en 2026 en raison de l'affaiblissement de la consommation et du ralentissement du marché du travail. L'inflation, qui reste supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed, devrait ralentir par rapport à ses niveaux actuels, mais les droits de douane constituent un risque que nous surveillons.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :