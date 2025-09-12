 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
'La Fed réduira ses taux de 25 points de base" (AllianzGI)
information fournie par AOF 12/09/2025 à 14:21

(AOF) - "Nous prévoyons que la Fed réduira ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 17 septembre, ramenant ainsi la fourchette cible des Fed Funds à 4,00 %-4,25 %", considère Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI. Il ajoute que les marchés des taux d'intérêt à court terme anticipent désormais une baisse des taux lors de chacune des trois dernières réunions de la Fed cette année, alors qu'au début de l'été, ils n'en anticipaient qu'une seule.

Le ralentissement du marché du travail américain, estime Michael Krautzberger, conforterait le récent changement dans les anticipations de baisse des taux ; à l'avenir, le seul facteur susceptible de faire dérailler les anticipations actuelles serait des surprises à la hausse persistantes dans les prochains chiffres de l'inflation.

Banques centrales
