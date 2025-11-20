Lecornu veut rassurer les maires, inquiets pour leurs finances et leur pouvoir

Le Premier ministre Sébastien Lecornu le 18 novembre 2025 à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Sébastien Lecornu vient avec une volonté "d'apaisement" clôturer jeudi après-midi le congrès des maires, qui s'alarment pour leurs finances, dans un contexte politique et budgétaire incertain, et doutent de l'aboutissement du projet de décentralisation cher au Premier ministre.

Le locataire de Matignon et ancien maire de Vernon, dans l'Eure, doit présenter en décembre un projet de loi qui vise à simplifier et "renforcer le pouvoir local" en clarifiant les compétences entre l'Etat et les différentes collectivités.

Il s'agit non seulement de "décentraliser des compétences" mais aussi "des responsabilités, avec des moyens budgétaires et fiscaux, et des libertés, y compris normatives", selon Sébastien Lecornu.

L'Association des maires de France, qui fédère la quasi-totalité des quelque 35.000 communes du pays, milite depuis toujours pour un renforcement des pouvoirs locaux, après la suppression de presque tous les leviers fiscaux propres aux communes.

Le président de l'AMF, David Lisnard, demande notamment que les maires puissent disposer d'un pouvoir réglementaire local qui "oxygènerait tout", selon lui. En guise de bonne foi, l'AMF réclame un moratoire "sur toutes les contraintes nouvelles s'appliquant aux collectivités".

L’association défend également le principe de subsidiarité par lequel une politique est mise en oeuvre par la collectivité la plus directement concernée et, à défaut, par l’échelon immédiatement supérieur.

Mais David Lisnard se fait peu d'illusions sur le projet du gouvernement.

"Dans un contexte où l'État est totalement affamé financièrement, où il n'y a pas de majorité parlementaire, où il n'y a pas une immense lisibilité dans les travaux gouvernementaux et de l'Assemblée nationale, quelle peut être une ambition de réorganisation profonde des pouvoirs publics?", demande le maire Les Républicains de Cannes (Alpes maritimes).

- "Mirage" -

Même s'il reconnaît que Sébastien Lecornu, élu local et issu du même parti que lui, "connait nos réalités".

Le chef du gouvernement a de son côté souligné leur "très bonne réunion de travail" la semaine dernière, et rappelé avoir écrit aux maires dès son arrivée pour leur dire sa volonté de faire "circuler le pouvoir".

A quatre mois des élections municipales, Sébastien Lecornu, qui a déjà lâché du lest aux régions et aux départements, pourrait également desserrer l'étau financier sur les communes.

Le Premier ministre promet de travailler avec le Sénat à des "solutions", en espérant comme eux la "stabilité" politique.

Les maires sont vent debout contre leur mise à contribution de 4,7 milliards d'euros dans le prochain budget, soit deux fois plus que l'an dernier. La facture monterait même à 7,5 milliards, selon l'AMF.

Une "purge massive", dénonce André Laignel (PS), numéro deux de l'AMF, mais à rebours de la Cour des comptes, qui évoquait en juin une "situation financière favorable" malgré des signaux rouges. Il ne croit pas non plus à la décentralisation promise, un "mirage", alors qu'"on n'est même pas en état de voter un budget pour la France".

Autre préoccupation des maires, l'insécurité liée au trafic de drogues, devenue un thème majeur de la campagne des municipales, et encore davantage depuis l'assassinat du frère d'un militant très engagé contre le narcotrafic à Marseille.

Ces deux dernières années, les associations d'élus n'ont cessé d'alerter sur ce fléau qui touche près de huit communes sur dix.

Or les maires, très sollicités à ce sujet par leurs habitants, "ont très peu de pouvoir" sur cette compétence "régalienne", pointe David Lisnard. Ils s'équipent en caméras, arment leur police, mais beaucoup s'avouent démunis, voire inquiets pour leur propre sécurité.