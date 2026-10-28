La Fed maintient ses taux, mais adopte un ton plus attentiste

La Réserve fédérale américaine a laissé mercredi ses taux directeurs inchangés dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%, après les avoir relevés de 25 points de base en septembre, une décision largement attendue à quelques jours des élections de mi-mandat, mais qui n'a pas fait l'unanimité puisque Lisa Cook et Beth Hammack ont voté en faveur d'une nouvelle hausse d'un quart de point, tandis que les dix autres membres du comité ont préféré temporiser.

Au-delà de ce statu quo, c'est surtout l'évolution du vocabulaire employé dans le communiqué qui retient l'attention, car la Fed décrit désormais une économie progressant à un rythme "vigoureux", contre "solide" six semaines plus tôt, tout en soulignant la résistance des dépenses intérieures, la robustesse de l'investissement et la stabilité d'un marché du travail où les créations d'emplois continuent de suivre l'évolution de la population active.

Sur le front des prix, l'inflation reste élevée, mais le message est devenu plus prudent. Alors qu'en septembre, la banque centrale présentait sa hausse de taux comme un moyen d'accélérer le retour de l'inflation vers son objectif de 2%, elle préfère désormais insister sur la nécessité d'accumuler davantage d'informations avant de déterminer l'orientation monétaire appropriée. Ce changement ne constitue pas pour autant un signal d'assouplissement, la lutte contre l'inflation demeurant la priorité de l'institution, mais il suggère que le comité souhaite prendre davantage de recul avant d'envisager un nouveau resserrement monétaire.

Reste à savoir si cette patience résistera à de nouvelles surprises inflationnistes et si une hausse demeure envisageable dès décembre, deux questions auxquelles la conférence de presse de Kevin Warsh, prévue à 19h30 CET, pourrait apporter des éléments de réponse.