La Fed devrait maintenir ses taux lors de la réunion de juin

Commentaires de Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez Allianz GI, en amont de la réunion de la Fed des 17 et 18 juin 2025

Nous prévoyons que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux lors de la réunion du 18 juin, laissant la fourchette cible des Fed funds inchangée à 4,25%-4,50% pour la quatrième réunion consécutive.

Depuis la dernière réunion de la Fed début mai, l'administration Trump a adouci sa rhétorique tarifaire, annonçant une pause de 90 jours sur les droits de douane réciproques, laissant une portion minimale de 10% en place jusqu'à début juillet.

Les marchés actions et du crédit ont réagi en compensant entièrement leurs baisses initiales après le "Liberation Day" et les conditions financières se sont détendues, reflétant la perception du marché que la politique tarifaire sera suffisamment diluée pour ne pas nuire de manière significative aux fondamentaux des entreprises.

Toutefois, les marchés pourraient devenir quelque peu complaisants, compte tenu des risques de croissance à la baisse qui continuent de peser sur les perspectives économiques américaines (et mondiales).

À court terme, la Fed devrait rester dans l'expectative en continuant à évaluer l'impact des droits de douane sur l'activité économique.

Nous sommes en accord avec le pricing du marché des taux d'intérêt à court terme, qui tablent sur le maintien de la politique monétaire lors de la réunion de juin. Le marché prévoit actuellement deux réductions des taux de la Fed cette année, en partant du principe que la dynamique cyclique américaine ralentit en raison de l'impact des droits de douane sur la demande intérieure américaine. Si les guerres commerciales mondiales s'intensifient en juillet après la fin de la pause tarifaire américaine de 90 jours ou si les risques d'inflation se dissipent quelque peu, nous pensons que les prévisions de réduction des taux de la Fed pourraient à nouveau être avancées.

Nous pensons que l'environnement macroéconomique et politique actuel favorise l'accentuation de la courbe des rendements aux États-Unis. Sur les marchés des devises, nous pensons que le dollar américain est confronté à des vents contraires structurels, ce qui favorise notre position courte sur le dollar américain dans les portefeuilles.

Le consensus du marché pour la croissance du PIB réel américain en 2025 est passé de 2,2 % [1] au début de l'année à seulement 1,2%. La pause tarifaire de 90 jours et le retour à une base de 10 % ont calmé le marché à court terme, tandis que les espoirs de négociations commerciales bilatérales entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux présentent également des perspectives moins pessimistes pour le commerce mondial que ce que l'on craignait au début du mois d'avril. Entre-temps, les droits de douane de Trump ont également été repoussés par les tribunaux américains.

Les récentes données macroéconomiques américaines ont été mitigées, reflétant les annonces de droits de douane et leur annulation partielle. Dans les mois à venir, nous verrons dans quelle mesure la faiblesse des récentes données d'enquête se traduira dans les données réelles ; après tout, les consommateurs américains verront toujours leurs revenus réels comprimés par la hausse des prix. Sur le front de l'inflation, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - l'inflation cœur PCE - s'est orientée dans la bonne direction avant l'annonce des tarifs douaniers, augmentant de 2,5 % a/a en avril, et les dernières données sur l'inflation cœur de l'Indice des Prix à la Consommation ont également apaisé certaines craintes du marché quant à la trajectoire de l'inflation à court terme. Toutefois, les attentes des consommateurs en matière d'inflation sont encore proches des sommets atteints depuis plusieurs décennies, ce qui souligne la prudence de l'approche politique à court terme de la Fed.

Alors que l'administration américaine souhaite recentrer le discours sur les marchés, en mettant moins l'accent sur les droits de douane et davantage sur des politiques favorables à la croissance, telles que les baisses d'impôts et la déréglementation, les marchés obligataires s'inquiètent également de la viabilité budgétaire des États-Unis. En mai, Moody's est devenue la troisième grande agence de notation à abaisser la note de crédit du gouvernement américain, passant de la note maximale AAA à une note inférieure d'un cran, Aa1. En outre, un projet de loi budgétaire américain a franchi son premier obstacle à la Chambre des représentants, contenant une série de réductions d'impôts non financées ; bien que le projet de loi soit susceptible de subir quelques amendements avant de passer au Sénat et d'être promulgué par le président Trump, il souligne l'inquiétude croissante des investisseurs quant aux perspectives budgétaires de certains des principaux marchés.

Le contexte macroéconomique laisse la Fed dans l'expectative ; les commentaires récents ont mis en évidence une réticence à modifier l'orientation de la politique à court terme compte tenu de l'incertitude accrue quant à la croissance et à l'évolution de l'inflation. Par ailleurs, les pressions politiques exercées pour qu'elle assouplisse sa politique continuent de soulever des questions quant à la crédibilité de la politique américaine.

Nous restons d'avis que la meilleure expression de ces risques macroéconomiques et de marché est la pentification de la courbe des rendements américains et nous préférons être short sur le dollar américain

[1] Toutes les données proviennent de Bloomberg, 12 juin 2025