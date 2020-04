Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Fed assouplit temporairement certaines règles d'endettement pour les banques Reuters • 01/04/2020 à 23:01









PARIS, 1er avril (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé mercredi un assouplissement temporaire de ses règles appliquées à l'endettement pour les grandes banques en exemptant certains investissements d'un calcul de levier financier clé. Cette mesure intervient dans le cadre de la lutte contre le ralentissement économique causé par la pandémie de coronavirus qui a poussé la Fed à agir de façon massive pour éviter une crise financière. Les banques pourront ainsi exempter de leurs calculs du ratio de levier supplémentaire - une règle imposée aux plus grandes banques américaines en matière d'endettement - la détention d'emprunts du Trésor américain ou leurs dépôts auprès de la Fed. Ces exemptions doivent contribuer à atténuer les tensions sur le marché obligataire et à encourager les banques à continuer à prêter. Elles resteront en place jusqu'au 31 mars 2021. (Pete Schroeder, Blandine Hénault pour la version française)

