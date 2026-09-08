La FDA valide un produit d'Abbott

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont donné leur approbation pour la commercialisation aux Etats-Unis du cathéter d'ablation TactiFlex Duo, Sensor Enabled, d'Abbott.

Ce dispositif médical vise à traiter les formes complexes de fibrillation auriculaire (AFib), une pathologie qui touche 10,5 millions de personnes aux Etats-Unis et augmente significativement le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC).

Ce cathéter se distingue par sa capacité à délivrer deux types d'énergie au cours d'une même procédure : l'ablation par champ pulsé (PFA) et l'énergie par radiofréquence (RF). Cette approche combinée permet aux électrophysiologistes de cibler avec plus de précision les tissus cardiaques responsables des signaux électriques anormaux, tout en préservant les structures saines environnantes.