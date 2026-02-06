La FDA va restreindre les ingrédients GLP-1 utilisés dans les préparations magistrales non approuvées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré vendredi qu'elle envisageait de restreindre les ingrédients GLP-1 utilisés dans les préparations magistrales non approuvées que des sociétés telles que Hims & Hers HIMS.N et d'autres pharmacies préparatrices ont commercialisés comme alternatives aux traitements autorisés, citant des préoccupations concernant la qualité, la sécurité et les violations potentielles de la loi fédérale.

Les actions de la société de télésanté en ligne Hims and Hers Health ont chuté de près de 12 % après la séance.

La FDA a déclaré qu'elle prenait également des mesures pour lutter contre la publicité et le marketing trompeurs destinés directement aux consommateurs, à la suite de lettres d'avertissement envoyées à l'automne 2025.

Le conseiller général du ministère américain de la santé et des services sociaux, Mike Stuart, a également déclaré vendredi qu'il avait transmis Hims & Hers au ministère de la justice pour qu'il enquête sur des violations potentielles, après avoir examiné les faits applicables.

Hims & Hers n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La société avait déclaré plus tôt dans la journée de jeudi qu' elle commencerait à offrir des copies de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO à un prix de lancement de 49 dollars par mois, soit environ 100 dollars de moins que la pilule de marque.

Novo Nordisk a ensuite déclaré qu'elle engagerait une action en justice contre la société de télésanté pour son projet de vente de copies composées du médicament.

Lerégulateur de la santé a déclaré que, dans leur matériel promotionnel, les entreprises ne peuvent pas prétendre que les produits composés non approuvés par la FDA sont des versions génériques ou les mêmes que les médicaments approuvés par la FDA.

Elle a ajouté qu'"elles ne peuvent pas non plus affirmer que les médicaments composés utilisent le même ingrédient actif que les médicaments approuvés par la FDA ou que les médicaments composés sont cliniquement prouvés pour produire des résultats pour le patient."