La FDA refuse d'approuver le médicament de PTC Therapeutics contre les troubles génétiques rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver le médicament de PTC Therapeutics PTCT.O pour traiter un trouble génétique rare qui provoque des lésions progressives du système nerveux, a déclaré la société mardi, retardant ainsi un traitement potentiel pour les patients dont les options thérapeutiques sont limitées.