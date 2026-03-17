La FDA refuse d'approuver le médicament d'Aldeyra contre les troubles oculaires

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La Food and Drug Administration américaine a refusé mardi d'approuver le médicament d'Aldeyra Therapeutics ALDX.O pour un type de maladie oculaire, a déclaré la société.