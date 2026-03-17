La FDA refuse d'approuver le médicament d'Aldeyra contre les troubles oculaires

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information fournie par Boursorama avec AFP•17.03.2026•14:20•
La famille Hermès est devenue en 2024 le plus gros actionnaire du CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris, devant la famille Arnault (groupe LVMH), selon une étude de l'opérateur Euronext publiée mardi. A l'instar des années précédentes, trois familles composent ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•17.03.2026•14:17•
Le moral des investisseurs allemands a connu en mars sa plus forte chute mensuelle depuis avril dernier, à cause de la guerre au Moyen-Orient "qui fait grimper massivement les prix de l'énergie et alimente les pressions inflationnistes" d'après l'institut économique ...
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La présidente du directoire de Commerzbank, Bettina Orlopp, a déclaré mardi que l'offre présentée par UniCredit pour ses actions était fixée à un prix très bas, soulignant ainsi la réticence de longue date de la banque allemande à un rachat par son concurrent ...
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