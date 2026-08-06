KBC relève ses prévisions 2026, baisse des charges d'exploitation

Le logo du groupe financier belge KBC

KBC a ‌relevé jeudi ses prévisions annuelles, anticipant désormais ​une croissance des revenus d'environ 11% et des revenus nets d'intérêts (RNI) d'environ 7,05 milliards ​d'euros, contre des prévisions précédentes d'au moins 9,9% et ​6,73 milliards d'euros, ⁠respectivement.

Le bénéfice net du groupe s'est établi ‌à 1,15 milliard d'euros au cours de la période, globalement en ligne ​avec ‌les attentes des analystes, qui tablaient ⁠sur 1,11 milliard dans un consensus compilé par la banque belge.

"Nos revenus totaux ont ⁠bénéficié de ‌la hausse des revenus nets d’intérêts, ⁠des revenus des activités d’assurance, des ‌revenus à la juste valeur ⁠et liés au trading", a déclaré ⁠Johan Thijs, ‌chief executive officer, cité dans un communiqué.

KBC, qui ​avait déçu ‌les attentes en mai sur son premier trimestre, citant une hausse ​des provisions pour pertes sur prêts et des réserves constituées en ⁠raison des défis géopolitiques, a précisé jeudi que les charges d’exploitation avaient légèrement diminué par rapport au trimestre précédent.

(Reportage Jakob Van Calster, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)