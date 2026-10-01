La FDA recherche des scientifiques et des représentants des consommateurs pour ses comités consultatifs

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(Mise à jour de l'article du 30 septembre: ajout d'un commentaire du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) au point 5)

par Siddhi Mahatole

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a lancé mercredi une campagne nationale de recrutement visant à intégrer des scientifiques, des experts médicaux et des représentants des consommateurs au sein de ses comités chargés de conseiller l'agence sur les médicaments, les vaccins et autres produits réglementés.

Voici plus de détails:

* L’agence recherche des candidats pour pourvoir des postes vacants actuels ou à venir dans des domaines tels que l’oncologie, la médecine cardiovasculaire, la neurologie, la génétique et les dispositifs médicaux, a-t-elle indiqué

* Les comités consultatifs de la FDA, composés de médecins, de chercheurs, de statisticiens, de défenseurs des droits des patients et de représentants des consommateurs, examinent les données scientifiques et formulent des recommandations indépendantes à l'agence. Leurs recommandations ne sont pas contraignantes pour l'autorité de régulation

* « Nous invitons activement des personnes de tout le pays qui sont à la pointe de leur domaine », a déclaré Kyle Diamantas, commissaire par intérim de la FDA

* La FDA acceptera les candidatures de manière continue, y compris les auto-candidatures. Elle a fixé la date limite au 15 novembre pour les représentants des consommateurs et au 30 novembre pour les membres scientifiques et autres membres votants, afin que leurs candidatures soient examinées en priorité pour les postes vacants actuels et à court terme. Les membres peuvent exercer un mandat d’une durée maximale de quatre ans

* Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui supervise la FDA, a indiqué que l’agence publiait périodiquement des avis au Journal officiel fédéral afin de recruter des candidats pour pourvoir les postes vacants au sein des comités consultatifs. Il n’a pas précisé le nombre de postes vacants à l’heure actuelle

* « La composition des comités consultatifs fluctue régulièrement à mesure que les mandats des membres arrivent à expiration, que de nouveaux domaines scientifiques émergent et que le portefeuille de produits réglementés par la FDA évolue », a déclaré un porte-parole du HHS