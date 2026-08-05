La FDA et le CDC étendent leur enquête sur la cyclosporose liée à la consommation de laitue à 15 États, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de cas provenant de l'Arkansas et de la Caroline du Nord aux paragraphes 12 et 13, dans le graphique, ainsi que de détails et d'informations contextuelles tout au long de l'article) par Siddhi Mahatole et Sneha S K

Les autorités sanitaires américaines ont élargi leur enquête sur une épidémie de cyclosporose liée à de la laitue iceberg provenant du centre du Mexique après avoir détecté des cas dans six États supplémentaires, portant le total à 15 États, selon une source proche du dossier.

Les États nouvellement concernés sont le Missouri, l’Arkansas, l’Iowa, le Nebraska, le New Hampshire et la Caroline du Nord, a précisé cette source.

La FDA et le CDC avaient initialement identifié une épidémie dans cinq États liée à de la laitue consommée dans les restaurants Taco Bell du groupe Yum Brands YUM.N . Ils ont par la suite désigné Taylor Farms, dans le centre du Mexique, comme la source de cette laitue. Le 24 juillet, ils ont porté à neuf le nombre d’États concernés par l’épidémie .

Les autorités continuent de rechercher d’autres sources potentielles.

La cyclosporose peut se contracter par la consommation d’aliments — généralement des fruits et légumes crus — ou d’eau contaminée par des matières fécales. Cette infection intestinale est causée par le parasite Cyclospora, qui peut entraîner des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux.

C’est dans le Michigan que l’épidémie a été la plus grave: le nombre de cas y a explosé depuis juin et l’État a signalé les deux premiers décès liés à cette épidémie. Il a précisé que ces deux personnes souffraient de pathologies sous-jacentes graves.

BAISSE DE LA FRÉQUENTATION CHEZ TACO BELL

Les consommateurs américains achètent moins de laitue et évitent certaines chaînes de restaurants, l’épidémie suscitant des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire.

La fréquentation des restaurants Taco Bell a baissé chaque jour depuis le 13 juillet, sauf le 28 juillet, date à laquelle la chaîne a organisé une opération promotionnelle. Le 1er août, la fréquentation a reculé de 11,1 % par rapport à la moyenne des samedis compris entre le 1er janvier et le 6 juillet, contre une baisse de 19,1 % la semaine précédente, selon les données de Placer.ai.

Le nombre de cas n'a cessé d'augmenter aux États-Unis ces derniers mois, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), qui ont reçu des signalements provenant de 47 États.

Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé mercredi 12 218 cas liés à une épidémie de cyclosporose, soit une augmentation de 710 cas depuis leur dernière mise à jour la veille. L’État a également fait état de 193 hospitalisations au 30 juillet.

À l’échelle nationale, le CDC a reçu des signalements concernant 10 468 cas de cyclosporiase confirmés en laboratoire sur le territoire américain et a connaissance de plus de 12 255 cas supplémentaires non confirmés en laboratoire. La surveillance de l’agence accuse un retard de plusieurs semaines par rapport aux déclarations des États.

Un porte-parole du département de la santé de l’Arkansas a également confirmé que cet État figurait parmi les six nouveaux États que le CDC ajoute à l’épidémie touchant plusieurs États. L’Arkansas comptait 205 cas d’infection mercredi.

La Caroline du Nord a signalé 149 nouveaux cas depuis le 28 juillet, avec neuf nouvelles hospitalisations, selon les données du département de la santé de l’État.