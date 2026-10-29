 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA émet un avertissement concernant les lits Medline après deux décès et 16 blessés graves
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 17:23

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a mis en garde contre les risques liés à la sécurité des lits et accessoires de la marque Medline MDLN.O , après que l'entreprise eut signalé deux décès et 16 blessures graves liés à des risques d'incendie, de coincement et d'asphyxie.

Selon l'autorité de régulation, Medline a informé ses clients qu'elle cessait la commercialisation et se retirait du marché de tous les lits de marque Medline et des produits associés, y compris les lits de soins à domicile, les lits bariatriques et les lits de soins de longue durée, ainsi que les télécommandes, les accessoires et les pièces de rechange.

Voici quelques détails:

* La FDA a indiqué que Medline avait identifié un risque potentiel d'incendie impliquant les lits, les télécommandes manuelles, les boîtiers moteurs et les actionneurs

* Au 20 octobre, l'entreprise avait reçu des signalements faisant état de deux décès et de 16 blessures graves liés à ces problèmes

* La FDA a indiqué que les composants électriques pouvaient surchauffer dans certaines conditions, ce qui pouvait entraîner de la fumée, des étincelles, une fusion, une combustion ou un incendie

* Medline avait initialement informé ses clients le 14 octobre qu'elle retirait les produits du marché

* Dans un avis mis à jour publié le 24 octobre, l'entreprise a précisé que les lits concernés pouvaient continuer à être utilisés jusqu'à leur réparation ou leur remplacement, à condition que les utilisateurs respectent les consignes de sécurité révisées

* Les consignes mises à jour recommandent aux utilisateurs de débrancher les lits lorsqu'ils ne procèdent pas à des réglages et d'éviter d'utiliser des rallonges électriques

* Medline n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

Valeurs associées

MEDLINE RG-A
32,5050 USD NASDAQ +0,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le bâtiment Nasser Rashid Lootah, plus connu sous le nom de "Toyota Building", vu depuis la Sheikh Zayed Road à Dubaï, le 27 août 2026 ( AFP / Giuseppe CACACE )
    Le "Toyota Building", témoin de la transformation de Dubaï, bientôt démoli
    information fournie par AFP 29.10.2026 17:54 

    A sa sortie de terre il y a plus de quatre décennies, le "Toyota Building", immeuble de 15 étages, se dressait fièrement au cœur de ce qui était alors un Dubaï modeste et sans prétention. Aujourd'hui, le bâtiment marron aux deux tours symétriques, surmonté de l'enseigne ... Lire la suite

  • "Je veux avoir la liberté de parole", dit Lagarde qui quitte la BCE
    "Je veux avoir la liberté de parole", dit Lagarde qui quitte la BCE
    information fournie par AFP Video 29.10.2026 17:50 

    Christine Lagarde a annoncé jeudi qu’elle quittait prématurément son poste à la tête de la Banque centrale européenne pour "avoir la liberté de parole, la liberté d’expression et la liberté de m’engager sur des sujets qui ne relèvent pas de la politique monétaire". ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 29.10.2026 17:47 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, portées par une série de résultats jugés solides par les investisseurs, à l'issue d'une séance aussi marquée par l'annonce du départ anticipé de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. ... Lire la suite

  • Christine Lagarde, ne conférence de presse le 29 octobre 2026 à Francfort. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    BCE: vers une hausse des taux en décembre, pendant que Lagarde prépare sa sortie
    information fournie par AFP 29.10.2026 17:40 

    Christine Lagarde a affirmé jeudi vouloir retrouver sa "liberté de parole" après l'annonce de son départ anticipé de la présidence de la Banque centrale européenne, qui a éclipsé le débat sur une possible hausse des taux en décembre. Apparaissant tendue devant ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 970 +1,05%
TOTALENERGIES
84,6 +1,20%
2CRSI
26,8 -2,62%
Pétrole Brent
113,88 -0,40%
SOITEC
133 +8,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank