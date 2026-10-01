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La FDA élargit l'homologation du Camzyos de Bristol Myers Squibb
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 12:16

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Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont étendu l'indication du Camzyos qui est désormais autorisé pour améliorer la capacité fonctionnelle et les symptômes des patients adultes et pédiatriques pesant au moins 30 kg, atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHO) symptomatique.

Grâce à cette décision, Camzyos détient désormais l'indication la plus large parmi l'ensemble des inhibiteurs de la myosine cardiaque (CMI).

Al Reba, vice-président senior en charge de la commercialisation en immunologie et cardiovasculaire chez Bristol Myers Squibb, s'est félicité de cette avancée pour les jeunes patients et leurs familles confrontés à une charge de morbidité élevée lors de leur développement. Le groupe rappelle que le Mavacamten constitue le CMI le plus étudié à ce jour, bénéficiant d'un suivi allant jusqu'à cinq ans chez l'adulte.

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