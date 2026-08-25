 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA autorise le premier capteur d'Abbott mesurant glucose et cétones en continu
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 21:23
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La FDA américaine a autorisé Libre Duo 10 Day, présenté comme le premier capteur capable de mesurer en continu à la fois le glucose et les cétones. Destiné aux personnes diabétiques âgées de 2 ans et plus, le dispositif d'Abbott Laboratories se porte pendant dix jours et vise notamment à détecter précocement les risques d'acidocétose diabétique, une complication grave pouvant nécessiter une prise en charge médicale urgente.

Contrairement aux tests de cétones traditionnels reposant sur des mesures ponctuelles, Libre Duo 10 Day suit en temps réel l'évolution des deux indicateurs et peut envoyer automatiquement des alertes en cas de hausse des cétones. Les données sont regroupées dans l'application Libre afin d'offrir aux patients et à leurs aidants une vision plus complète de leur état. Abbott espère ainsi permettre une intervention plus rapide avant qu'une élévation des cétones n'évolue vers une situation d'urgence.

Abbott travaille également avec plusieurs fabricants de pompes à insuline afin d'intégrer ses capteurs aux systèmes automatisés d'administration d'insuline. Le groupe prévoit notamment de rendre Libre Duo 10 Day compatible avec les dispositifs d'Insulet et de Tandem en 2027. Cette interconnexion doit renforcer l'intégration du suivi continu du diabète avec les équipements chargés d'adapter automatiquement l'administration d'insuline.

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
116,110 USD NYSE -0,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,92 -5,52%
CAC 40
8 439,2 -0,16%
Or
4 659,02 +0,15%
BIOPHYTIS
0,08 +1,01%
2CRSI
27,56 +4,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank