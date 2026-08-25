La FDA autorise le premier capteur d'Abbott mesurant glucose et cétones en continu

La FDA américaine a autorisé Libre Duo 10 Day, présenté comme le premier capteur capable de mesurer en continu à la fois le glucose et les cétones. Destiné aux personnes diabétiques âgées de 2 ans et plus, le dispositif d'Abbott Laboratories se porte pendant dix jours et vise notamment à détecter précocement les risques d'acidocétose diabétique, une complication grave pouvant nécessiter une prise en charge médicale urgente.

Contrairement aux tests de cétones traditionnels reposant sur des mesures ponctuelles, Libre Duo 10 Day suit en temps réel l'évolution des deux indicateurs et peut envoyer automatiquement des alertes en cas de hausse des cétones. Les données sont regroupées dans l'application Libre afin d'offrir aux patients et à leurs aidants une vision plus complète de leur état. Abbott espère ainsi permettre une intervention plus rapide avant qu'une élévation des cétones n'évolue vers une situation d'urgence.

Abbott travaille également avec plusieurs fabricants de pompes à insuline afin d'intégrer ses capteurs aux systèmes automatisés d'administration d'insuline. Le groupe prévoit notamment de rendre Libre Duo 10 Day compatible avec les dispositifs d'Insulet et de Tandem en 2027. Cette interconnexion doit renforcer l'intégration du suivi continu du diabète avec les équipements chargés d'adapter automatiquement l'administration d'insuline.