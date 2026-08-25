La FDA autorise le dispositif portable d'Abbott destiné à surveiller les cétones et la glycémie chez les patients diabétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé mardi avoir autorisé le glucomètre d'Abbott Laboratories ABT.N , ce qui en fait le premier appareil capable de surveiller en continu à la fois les taux de cétones et la glycémie.

Voici quelques détails:

* Le dispositif, commercialisé sous le nom de « Libre Duo 10 Day », est conçu pour être porté pendant 10 jours par les personnes âgées de 2 ans et plus atteintes de diabète.

* Ce dispositif bio-portable est conçu pour alerter les utilisateurs en cas d’augmentation du taux de cétones pouvant entraîner une acidocétose diabétique (DKA), une complication grave pour les personnes atteintes de diabète.

* Contrairement aux tests de cétones antérieurs qui ne fournissaient que des mesures ponctuelles et isolées, le dispositif d’Abbott surveille en continu les taux de cétones et de glucose, et affiche les tendances en temps réel.

* L’appareil peut envoyer des alertes automatiques, ce qui peut aider les patients et les soignants à détecter une augmentation du taux de cétones avant que l’ACD ne devienne une urgence médicale.

* « Si le glucose est le compteur de vitesse, les cétones sont comme le voyant "vérifier le moteur": elles signalent qu’il faut peut-être prêter attention à quelque chose », a déclaré Chris Scoggins, vice-président exécutif de la division de soins du diabète chez Abbott.

* L’appareil rassemble les taux de glucose et de cétones sur un seul tableau de bord, offrant ainsi une vision plus complète pour aider les personnes diabétiques à prendre des décisions plus éclairées, a ajouté Scoggins.

* Abbott collabore avec les principaux fabricants de pompes à insuline afin de permettre la connexion des systèmes d’administration automatisée d’insuline à ces capteurs.

* La société a indiqué que l’appareil s’intègre à l’application Libre et prévoit que le Libre Duo 10 Day fonctionnera avec les appareils d’Insulet et de Tandem en 2027.