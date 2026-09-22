La FDA approuve une mise à jour de l'étiquette du Winrevair de Merck

Le groupe pharmaceutique américain a annoncé aujourd'hui l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) d'une mise à jour de la notice du Winrevair, incluant désormais les données d'efficacité et de sécurité issues de l'étude clinique de Phase 3 Hyperion.

Cette étude visait des adultes récemment diagnostiqués (dans les 12 mois précédant le protocole) d'une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et présentant un risque intermédiaire à élevé de progression de la maladie.

L'essai Hyperion (320 patients au total) a démontré que l'ajout du Winrevair au traitement de fond réduit de 76% le risque d'événements d'aggravation clinique par rapport au placebo. Un premier événement d'aggravation clinique est survenu chez 10,6% des patients traités par Winrevair, contre 36,9% dans le groupe placebo.